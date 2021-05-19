Özge Sarıca yazdı: “SEN NE DÜŞÜNÜRSEN O’SUN“: İşlevsel olmayan düşüncelerini fark et!

“Olumsuz bir zihin size hiçbir zaman olumlu bir yaşam vermez” diyerek başlamak istiyorum. Çünkü biz ne düşünürsek onu yaşarız. Bu noktada senin zihnin ne durumda? Bütün gün yaşantın, kendin ve dünya ile ilgili ne gibi düşüncelere sahipsin? Bazı düşünce kalıplarının yaşamına olumsuz etki ettiğinin farkında mısın?

Dünya ve kendi hakkımızdaki düşünceleri geçmiş yaşantımızdaki otorite figürleri şekillendirmektedir. Belki ailen seni yaşamının her alanında mükemmel olmanı bekledi ya da belki de şansız bir aile olduğunuza dair bir inançla büyüttü. Şu an ise ailen sana neler söylemişse, nasıl düşünmüşse sen kendine aynilerini söylüyorsun. Seni rahatsız eden düşüncelerinle devamlı olarak mücadele ediyorsun. Ve sonunda bu durum seni çok yoruyor. Peki bu noktada neler yapabilirsin ?

Düşüncelerinle savaşmak yerine onları kabullen !

Şimdi biz ne düşünürsek oysak, olumsuz düşüncelerimizle savaşıp onlardan kurtulmamız gerekmez mi ? Hayır aslında ilk adım olarak savaşmak yerine onları kabullenmemiz gerekiyor. Bizi rahatsız eden bir düşünceden kurtulmaya çalıştıkça, düşünce daha da güçlenir ve zaman zamanda günümüzün kötü geçmesine neden olur. Senin de başına mutlaka gelmiştir. Düşüncelerin tıpkı gökyüzündeki bulut gibi zihninden geçip giderler. Genellikle çoğumuz bizi sıkıntı yaratan düşüncelerden kaçmaya çalışırız. Fakat rahatsız edici düşüncelerden kaçmak yerine onları kabullendiğimiz zaman, o düşüncelerin üzerimizdeki egemenliği azalacaktır.

Bugünden sonra zihnini rahatsız eden düşünceleri tespit ettiğinde, onlardan kaçınmadan sadece düşüncelerini izle ve kabul et. Seni rahatsız eden düşüncelerden korkma, onlar sana zarar vermezler. Rahatsız edici düşünceleri yargılamadan ve korkmadan yaklaşmayı öğrendiğimiz zaman zihnimizde olumlu/işlevsel düşünceleri oluşturmak kolaylaşacaktır.



İşlevsel Olmayan İnançlarını Fark Et!

Düşüncelerimizi kabullendikten sonra, onları artık objektif bir biçimde değerlendirebiliriz. Bilişsel-Davranışçı bir yaklaşımdan gelen ve Albert Ellis tarafından geliştirilen Akılcı Duygusal Terapi kişilik kuramı ve psikoterapi yöntemidir. Bu kurama göre duygularımızın ortaya çıkmasına neden olan esas faktör düşüncelerimizdir. Akılcı olmayan inançlar, katıdır, gerçeklikle uyumlu değildir, bireyin hedeflerine ulaşmasını engeller ve bireyin yaşamını zor sokan düşüncelerdir.

Ellis’e göre 4 Akılcı Olmayan İnanç:

-Meli -Malı Düşünceler: meli malı düşünce kalıplarından oluşur. Örneğin “ Hiç hata yapmamalıyım”, “ Her zaman mükemmel olmalıyım” gibi. Felaketleştirme: Kişi olumsuz bir olay yaşadığında, olduğundan daha da kötü görmesi. Örneğin, başı ağrıyan bir kişinin kesinlikle başında kötü bir şey olduğunu düşünmesi. Rahatsız olmaya katlanamamak: Ortaya çıkacak olası sonuçlara veya durumlara kişinin katlanamayacağında dair akılcı olmayan düşünceleri. “Öfke duygusuna katlanamıyorum” Diğerlerini, kendini ve hayatı değersizleştirme: “İnsanların beni takdir etmeyişi değersiz olduğumu gösterir.” Düşüncesi kendini ve diğerlerini değersizleştirdiği bir durumdur.

Birey yaşadığı olaylara karşı akılcı olmayan bir inanca sahip olmasından kaynaklı depresyon, anksiyete, stres, öfke, kendini eleştirme ve kendinden nefret etme gibi duygular yaşayabilir. Devamlı olarak mükemmel olma beklentisi, felaketleştirme ve diğer işlevsel olmayan inançlar bireyi yorabilir. Bu noktada başa çıkmakta güçlük çektiğiniz zaman alanında uzman psikologlardan destek alarak olumsuz düşüncelerinizin hayatınızı olumsuz şekilde etkilemesini engellemiş olursunuz.

Uzman Klinik Psikolog Özge Sarıca

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19/05/2021 17:07