Özge Ulusoy estetik operasyon geçirdi

Model ve sunucu Özge Ulusoy, ameliyat masasına yattı. Ulusoy, burnundan estetik operasyon geçirdi.

Yüzündeki değişimle sık sık gündeme gelen model ve sunucu Özge Ulusoy ilk kez estetik operasyon geçirdiğini söyledi. Instagram hesabından son görüntüsünü yayınlayan 38 yaşındaki Ulusoy, "5 ay önce burnumdan burun ucu tip ameliyatı oldum. Birçoğunuz inanmasa da bu ilk ameliyatımdı. Hocam bence muazzam bir iş çıkardı" dedi.

"BOTOKS VE DOLGU VAR"

Ulusoy, daha önce "İyi yaş alıyorum demek ki, dikkat çekiyor. Ben bununla mutlu oluyorum. Sosyal medya hesabıma yaptırdığım her şeyi koyuyorum. İnsanların estetiği nasıl anladıklarına bağlı. Plastik cerrahi ise ben ameliyat olmadım ama hep söylüyorum botoks yaptırıyorum, dolgu yaptırıyorum. Zaten saklamıyorum, yaptırdığım doktorları da seve seve paylaşıyorum" demişti.

"BEN BÖYLE ŞEYLERDEN ÇEKİNMİYORUM"

Ünlü manken ayrıca, "İleride olacağım. Yüzümü de gerdireceğim. Gerekirse yaptıracağım. Ben böyle şeylerden çekinmiyorum. Bakımlı olmak benim hoşuma gidiyor. Bu herkesin tercihi. Yaptırmayana da saygı duyarım, yaptırana da saygı duyarım. Mutlu olmadığım bir yer olsaydı da yaptırırdım" ifadelerini kullanmıştı.

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28/05/2021 18:04