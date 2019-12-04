Özge Ulusoy ‘sihirli güçler’ini açıkladı

Zaman zaman aşk hayatıyla gündeme gelse de genellikle yoğun bir iş temposu içerisinde koşturan Özge Ulusoy, tüm bu koşturmaları arasında takipçileriyle etkileşimde kalmak adına sosyal medya paylaşımlarını da eksik etmiyor.

“GİZLİ GÜÇLERİNİZ Mİ VAR?”

Ulusoy, geçtiğimiz gün Instagram hesabı üzerinden takipçilerinden kendisine sorular yöneltmesini istedi ve içinden seçtiği birkaçını büyük bir samimiyetle yanıtladı. Güzel ismin yanıtladığı sorular arasında belki de en ilginçlerinden biri: “Televizyon programı, mankenlik, spor, bakım her şeye nasıl yetişiyorsunuz? Gizli güçleriniz mi var?” şeklindeki soru oldu. Ulusoy bu soruya şu yanıtı verdi:

“Zamanımı iyi değerlendiriyorum, planlı ve disiplinli yaşıyorum. Sağlığıma özen gösteriyorum, boş vakitlerini sevdiklerimle veya belgeseller dizilerim ve meditasyonla geçiriyorum. Bol spor ve seyahat yapıyorum. Sürekli şükrediyorum… işte sihirli güçlerim bunlar”

04/12/2019 10:16