Özge Ulusoy'dan kepçe kulak itirafı!

Manken ve sunucu Özge Ulusoy, Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un YouTube’da yayınlanan “Bize Kaldı” programına konuk oldu. Kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan ünlü model, çocukken kulaklarının kepçe olduğunu itiraf etti.

"KULAKLARIM BÜYÜKTÜR"

39 yaşındaki Özge Ulusoy, konuyla ilgili; “Annem akıllı kadın, saçıma bandana, bere derken akşamları okşaya okşaya kulağı oturtmuş. Kulaklarım büyüktür, bebek ayağı gibidir" ifadelerini kullandı.

EN SON BURNUNU YAPTIRMIŞ

Hangi estetikleri yaptırdığı sorulan ünlü isim, “En son burnumu yaptırdım. O bana bir gençlik verdi. Dudağım hep vardı. Yanağımda, çenemde dolgu yok. Botoksum hep vardı zaten” şeklinde konuştu.



ESTETİKTEN KORKMUYOR

Öte yandan geçtiğimiz aylarda bir açılışa katılan Ulusoy, muhabirlerle sohbet etmişti. Estetik yaptırdığı haberleri ile sürekli gündem olan Ulusoy, "Hiç korkmuyor musunuz?" sorusuna; “Yok hayır niye korkayım? İstedikten sonra hiç korkmam, herkes ihtiyacı olan şeyi yapsın" yanıtını vermişti.

5Özge Ulusoydan kepçe kulak itirafı

Ünlü isim, sözlerine; "Aynaya bakınca kendinizi güzel hissetmeyip mutlu olamayacağınız her şeyi yaptırın, imkanınızca mutlu olun. İnsan mutlu olursa etrafındaki toplum da mutlu olur. O yüzden de herkes mutsuz olduğu konuda her şeyi yaptırsın" diye devam etmişti.

İLİŞKİSİ HAKKINDA KONUŞTU

Uzun süredir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile gözlerden uzak aşk yaşayan Özge Ulusoy, 'Bize Kaldı' programında ilişkisi hakkında da konuştu. Ünlü manken, sevgilisiyle alakalı şu ifadeleri kullandı:

7Özge Ulusoydan kepçe kulak itirafı

“Faruk eniştenize selamlar. Kendi kozamızdayız. Sakladığımız, kaçtığımız bir şey yok. O bu camiadan değil, alışık değil. Sürekli göz önünde olmak istemiyor, haklı. Üç sene oldu birlikteliğimiz.”

"SURVİVOR, HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASIDIR"

2011 yılında 'Survivor'a katılan ve 70 gün boyunca adada zorlu şartlarla mücadele eden Özge Ulusoy, yarışma için; “Hayatımda bir dönüm noktasıdır” dedi.

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23/02/2022 18:50