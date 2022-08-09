Özge Yılmaz altın madalyanın sahibi oldu

Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda masa tenisi tek kadınlar finalinde milli sporcu Özge Yılmaz, İranlı rakibi Neda Shahshavari’yi 4-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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09/08/2022

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Özge Yılmaz altın madalyanın sahibi oldu

TÜYAP Fuar Alanı'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında tek kadınlarda Türkiye iki madalya kazandı.

Kadınlarda Özge Yılmaz, finalde İranlı Neda Shahsavari'yle karşılaştı. Rakibini 4-2 yenen Özge, altın madalyanın sahibi oldu. Tek kadınlarda diğer milli sporcu Sibel Altınkaya ise bronz madalya aldı.

Özge Yılmaz'ın final müsabakasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Bakan Kasapoğlu, müsabaka sonrası şampiyon olan milli sporcuyu yanına giderek tebrik etti.

09/08/2022 09:08
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TAGS: Özge Yılmaz
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