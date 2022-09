Özgeçmişini pastaya bastırarak başvuruda bulundu

ABD’li Karly Pavlinac Blackburn, ünlü bir spor giyim markasına iş başvurusunda bulunurken çok enteresan bir yöntem kullandı. Yaş pastanın üzerine özgeçmişini bastıran kadın, kullandığı yöntemle sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan Karly Pavlinac Blackburn, iş başvurusunda bulunmak istediği şirketle görüşme ayarlayabilmek için alışılmadık bir yöntem kullandı.

PASTAYA ÖZGEÇMİŞİNİ BASTIRDI

Ünlü spor giyim markası Nike’da çalışmak isteyen Blackburn, iki A4 kağıdı büyüklüğündeki bir yaş pastanın üzerine özgeçmişini bastırarak şirkete yolladı. Blackburn'ün alışılagelmişin dışındaki bu yönteminden etkilenen marka, Blackburn ile görüşme ayarlamayı kabul etti.

Her şey Karly Blackburn’ün Nike’ın yer yıl düzenlendiği ‘Just Do It Day’ kutlamalarına katılmak istemesiyle başladı. Etkinliğe davetli olmadığı halde partinin parçası olmak isteyen Blackburn, pastaya CV’sini bastırarark şirketle görüşme ayarlayabileceğini düşündü.

PASTA DOĞRU KİŞİYE ULAŞACAK MI?

Pastayı hazırlayan Blackburn için tek problem ise pastanın doğru kişiye ulaşıp ulaşmayacağıydı. Blackburn o anları hatırlarken “Yenilebilir bir özgeçmişinin davet dahi edilmediğim büyük bir partide doğru kişiye ulaşacağından nasıl emin olabilirdim?” ifadelerini kullanıyor.

BİR ELİNDE ÇOCUĞU, BİR ELİNDE PASTA

3 çocuk sahibi bekar bir anne olan Karly, bir kolunda 8 aylık oğlu diğerinde ise pastasıyla şirkete geldi. Kendisine pastayı danışmaya bırakması önerilse de o pastanın ulaşması gereken kişinin gelmesini ısrarla bekledi.

Tüm çabalarının karşılığını alan Blackburn, Nike’ın Valiant Labs bölümüyle görüşme ayarlamayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK DESTEK

Blackburn'ün bir markaya iş başvurusunda bulunmak için bu kadar çaba harcaması ve kullandığı yöntem sosyal medyada viral oldu.

Olayı yakından takip eden sosyal medya kullanıcıları, Blackburn'ün görüşme sonrasında işe alınıp alınmayacağıyla ilgili anketler düzenlemeye ve markanın Blackburn'ü işe almasıyla ilgili kampanyalar başladı.





29/09/2022 09:16