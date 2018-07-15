Özge’nin ilginç paylaşımı: Serpil Çakmaklı daima

Hacı Sabancı ile evliliğin eşiğinden dönen bir ilişkiyi bitirdikten sonra kendisini yoğun iş temposuna veren ve pek çok projeyle takipçilerinin karşısına çıkan Özge Ulusoy, geride bıraktığımız gün bir derginin çekimleri için Alaçatı’ya gitti. Yapılan çekimlerden kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Ulusoy, aynı zamanda 1985 yılına ait ve başrollerinde Banu Alkan ve Serpil Çakmaklı’nın oynadığı ‘Bu İkiliye Dikkat’ adlı filmde de göndermede bulundu.

SERPİL ÇAKMAKLI’YA GÖNDERME

Ulusoy tek başına verdiği pozu paylaşırken; “Bu ikiliye Dikkat 2018… Ama teklisi’ şeklinde bir not düştü. Aynı zamanda Ulusoy’un paylaşımına koyduğu hashtaglerde ‘Serpil Çakmaklı daima’ yazması da dikkatlerden kaçmadı.