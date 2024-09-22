Özgey: Kazanan UBP, kazanan KKTC oldu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey, UBP'nin son kurultayı hakkında açıklamalarda bulunarak, parti üyelerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilen kurultayda önemli bir demokrasi sınavı verildiğini vurguladı. Özgey, yaklaşık 10,000 partilinin zorlu hava koşullarına ve uzun kuyruklara rağmen partilerine sahip çıktığını belirtti.

Özgey açıklamasında, “Üyemiz, istikrara onay vermiş ve Genel Başkanımız Ünal Üstel’e 2027 yılına kadar tam destek sunmuştur. Bu destek, Başbakanımızın ekonomik ve proje temelli çalışmaları için büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Genel Başkanlık yarışına katılan adaylar Milletvekili Hasan Taçoy ve Ahmet Karavelioğlu’na da teşekkür eden Özgey, "Sonuçta kazanan UBP, kazanan KKTC olmuştur. Hep birlikte, daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.