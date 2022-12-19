Özgey: Mahkememizi yeniden Lefke’ye taşıyacağız

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Lefke Belediye Başkan adayı Adil Özgey, katıldığı bir televizyon programında yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgey'in açıklamaları UBP Basın Bürosu'ndan gönderdiği şekliyle aşağıdadır.

Mahkemelerin yeniden Lefke’ye taşınması için çalışmaların tamamlandığını açıklayan Özgey, “Sorunu çözdük, seçim dolayısıyla ihalede yaşanan pürüzler giderildi. Artık Güzelyurt’a gitmemize gerek kalmayacak” dedi.

Yerel yönetimin merkezi hükümet ile işbirliği içinde çalışmasının önemine değinen Özgey, “Bizim yönetimimizde mazeret olmayacak. İhtiyaç ne ise onun giderilmesi için projeler üretilecek ve hayata geçirilecek” ifadelerini kullandı.

Özgey, “25 Aralık’ta bu ipi göğüslediğimizde Lefke’yi çok daha iyi noktalara getireceğimizden eminim… Başka bir Lefke daha yok” ifadelerini kullandı.

Mazeretlerin arkasında sığınmadan, doğru ve adil olacağının altını çizen Özgey, halka gerçekleri anlatmanın önemine vurgu yaptı.

Adil Özgey, Lefke’nin bir ilçe olmanın gerekliklerini yerine getiremediğini aktararak, “Halka, mazeretlerin arkasına sığınmadan projelerimizle Lefke’yi ne noktaya getirdiğimizi göstereceğiz. Halkın, bizi denetlemesini sağlayacağız ve Lefke’yi ekonomik anlamda geliştireceğiz” açıklamasını yaptı.

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19/12/2022 16:06