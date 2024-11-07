Özgey: Meclis Başkanlığı’nı kurultay hesaplaşmasına karıştırmamak lazımdı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey, Kıbrıs TV’de siyasi gündemi değerlendirdi.

Meclis Başkanlık Süreci’nin gereksiz uzadığını belirten Özgey, yaşananlarla hem meclise hem de siyasetin tümüne güvenin azaldığını söyledi.

Halkın gündemine odaklanmak gerektiğini belirten Özgey, 2025’in ekonomik ve bölgesel gellişmelrr açısından zor geçeceğini, KKTC’nin ise kendi içinde kısır döngüye kapıldığını ifade etti.

Meclis oylamasının, UBP Kurultayı ile bağlı olduğunu kabul etmek gerektiğini vurgulayan Özgey, “ Kurultayımızı geride bıraktık. Üyemiz takdirini Sayın Genel Başkandan yana göstermiştir. Herkes buna saygı duymalı. Bunu. Hesaplaşma yeri meclis olmaması lazımdı. Bunu yanlış buluyoruz. Elbet bunu kendi içimizde çözeceğiz” dedi.