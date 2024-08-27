Özgey: partiyi bölmeye çalışanların söylemleri sonuçsuz kalacak

UBP Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey, yaptığı açıklamada partinin en önemli özelliğinin birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı. 21 Eylül'de yapılacak kurultayda Lefke İlçesi olarak Ünal Üstel'i destekleyeceklerini belirten Özgey, partiyi bölmeye yönelik söylemlerin sonuçsuz kalacağını ifade etti. Özgey, UBP tabanının bu tür girişimlere kurultayda güçlü bir yanıt vereceğine inandığını söyledi. Ayrıca, kurultay sonrası birlik çağrısında bulunarak, milletvekillerinin sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini dile getirdi.

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