Özgöçmen: 69.000 Sterlin 13 Hemşirenin bir yıllık maaşıdır!

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26/11/2021

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Özgöçmen: 69.000 Sterlin 13 Hemşirenin bir yıllık maaşıdır!

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHES) Başkanı Ali Özgöçmen sosyal medya hesabından Bakanlar Kurulunun ‘ülkeyi tanıtmak’ amacıyla, Azerbaycan’dan KKTC’ye gelecek 6 kişilik heyet için toplam 69 bin Sterlin ödeme kararına tepki gösterdi. Özgöçmen ”  69.000 Stg13 Hemşirenin bir yıllık maaşıdır.! ” ifadelerini kullandı.

Özgöçmen’in paylaşımı şöyle:

69.000 Stg 13 Hemşirenin bir yıllık maaşıdır.!Pandemi hastanesi de,diğer hastaneler de beklesin dursun.Taktir halkındır.

26/11/2021 15:54
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TAGS: Ali Özgöçmen, KTHES
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