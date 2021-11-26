Özgöçmen: 69.000 Sterlin 13 Hemşirenin bir yıllık maaşıdır!

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHES) Başkanı Ali Özgöçmen sosyal medya hesabından Bakanlar Kurulunun ‘ülkeyi tanıtmak’ amacıyla, Azerbaycan’dan KKTC’ye gelecek 6 kişilik heyet için toplam 69 bin Sterlin ödeme kararına tepki gösterdi. Özgöçmen ” 69.000 Stg13 Hemşirenin bir yıllık maaşıdır.! ” ifadelerini kullandı.

Özgöçmen’in paylaşımı şöyle:

69.000 Stg 13 Hemşirenin bir yıllık maaşıdır.!Pandemi hastanesi de,diğer hastaneler de beklesin dursun.Taktir halkındır.

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26/11/2021 15:54