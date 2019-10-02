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Özgöçmen, ambulans alımı ihalesinin iptalini kınadı

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02/10/2019

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Özgöçmen, ambulans alımı ihalesinin iptalini kınadı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, ambulans alımı ihalesinin iptalini kınadı.

Devlet tarafından evrak dağıtımı için 42 adet elektrikli araç alındığı yönünde çıkan haberler üzerine Ali Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanlığı’nın daha kısa bir süre önce sözde ekonomik yetersizliği bahane ederek ambulans ihalesini iptal etmesi ardına yaşanan bu gelişmeyi tüm yurdumuz insanının vicdanına havale ediyoruz” dedi.

 

                                 

02/10/2019 18:52

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TAGS: Özgöçmen, ambulans alımı ihalesinin iptalini kınadı, haber, kıbrıs,
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