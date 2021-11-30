Özgöçmen: Durumu kötüleşen hastalar yoğun bakıma alınamıyor!

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, kişisel sosyal medya hesabından, Başbakan Faiz Sucuoğlu’na hemşire eksikliğini hatırlatarak çağrı yaptı. Özgöçmen ” An itibari ile eli kulağında beklenilen hadise genel durumu kötüleşen hastaların yoğun bakıma alınamamasıdır.! diye yazdım, pandemiye hemşire lazım “ifadelerini kullandı.

Özgöçmen’in açıklaması şöyle:

Başbakan sayın Faiz Sucuoğlu,

Sevgili Faiz abi..

Pandemi hastanesindeki 24 yatak kapasitelik yoğun bakım doldu,artı 12 kişilik olarak bekletilen yoğun bakımda çalışacak hemşire pandemi hastanesinde maalesef yok.Hemşire yok.!

An itibari ile eli kulağında beklenilen hadise genel durumu kötüleşen hastaların yoğun bakıma alınamamasıdır.!

Haberin yoksa bil diye yazdım,pandemiye hemşire lazım.

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30/11/2021 12:11