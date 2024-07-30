Özgöçmen: “Mevsimlik işçi olarak istihdam edilen hemşirelerin geçici memur statüsüne çevrilmesi talebimiz net ve anlaşılırdır”

Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, “mevsimlik işçi” olarak istihdam edilen hemşirelerin “geçici işçi” statüsüne geçirileceği yönünde bilgiler olduğunu savunarak, “Bu kadroya geçen kimseye hemşirelik yaptırtmayacağımızı kamuoyuna ve mevcut hükümete bildiririz” dedi.

Yazılı açıklamasında pandemi döneminde krizin fırsata çevrildiğini, hukuk da çiğnenerek siyasal hamlelerle mevsimlik işçi adı altında yüzlerce personel istihdam edildiğini savunan Özgöçmen, bu statüde hemşire alımına da gidildiğini söyledi.

Bunu hemşirelik mesleğine yapılan “hakaret ve saygısızlık” olarak niteleyen ve “Bir mesleğe bu kadar hakaret dünyanın hiçbir ülkesinde yapılmamıştır” diyen Özgöçmen, Başbakanı Ünal Üstel’in kendilerini çağırıp önerilerini dinlediğini kaydetti.

İbrahim Özgöçmen, “Mevsimlik işçi adı altında alınan meslektaşlarımızın geçici memur statüsüne çevrilmesini talep ettik, talebimiz net ve anlaşılırdır” dedi.

Başbakan’ın kendilerine bu konuda söz verdiğini iddia eden, bu nedenle eylem ve grevleri iptal ettiklerini söyleyen İbrahim Özgöçmen, “Sayın Üstel’in mevsimlik işçi adı altında alınan meslektaşlarımızı Başbakanlık kadroları altında geçici işçi statüsüne çevireceği tarafımıza bilgi olarak geldi” iddiasında bulundu.

Özgöçmen, bu kadroya geçen kimseye hemşirelik yaptırtmayacaklarını söyledi.