Özgöçmen: Sağlık çalışanlarının sosyal hayatı varmış gibi karar aldınız

Temaslı olarak karantinada bulunan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin dün aldığı karara tepki gösterdi.

Sağlık çalışanları ve polis mensuplarının sosyal yaşamlarında toplu faaliyetlere katılmaması gerektiği belirtilen karara tepki gösteren Özgöçmen, “Bu karantinadan çıkayım açık ve net söylüyorum yapılan adaletsiz uygulamalarınıza ve kişilere tanıdığınız imtiyazlarınızın her birine cevabım olacaktır” dedi.

Özgöçmen, “Hiç kusura bakmayın benim veya bir meslektaşımın kaderi ne sizin ne de bir başkasının elindedir” diyerek karara tepki gösterdi.

KTHES Başkanı, “Bu dönemde millet deve kuşu misali başını toprağa gömse bile ben artık susmayacağım. İşinize geldiği gibi hareket ediyor ve ayrıcalık tanıyorsanız ben de kendi mesleki birliğim ve üyelerimiz için birtakım kararları yönetim kurulumda alır ve yolumuza bakarız. Bu saatten sonra ister mahkemeye gidin ister kadıya. Artık hemşirelik camiası sizin oyuncağınız olmayacaktır. Sağlık çalışanlarının sanki aylardır sosyal hayatı varmış gibi utanmadan bir de kararlar alırsınız. Yazık vallahi çok yazık sizlere” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Bu şekilde duyuru yapmak nedir karar almak nedir Allah aşkına?

Dönüp bir bakın siyasilere, memlekette gezmedik yer çalmadık kapı koymadılar dönüp bir bakın kumarhanelere. İsterseniz daha sayayım size.

Sağlık çalışanlarımıza güvenimiz tam deyip methiyeler dizip sonra hakaret edercesine aldığınız karara bakın. Bu karar sizin bile kendinize saygınızın olmadığını gösterir. Biraz saygı diyorum biraz saygı…

Zaten her akşam disko, bar, eğlence mekânlarında ve kumarhaneler de partiden partiye koşuyoruz.

Evet, gittiğimiz mekânlar var mekânlarımızı soracak olursanız.

Mekânlarımız 24 saat açıktır.

1- Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi servisleri ve karantina merkezleri

2- Gazimağusa devlet hastanesi

3- Yeşilyurt Cengiz Topel hastanesi

4- Girne Akçiçek devlet hastanesi

5- İskele sağlık merkezi ve tüm sağlık ocakları

Öte yandan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası eski Başkanı Ali Özgöçmen ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hemşirelerin ‘hedef’ gösterildiğine işaret ederek uyarı yapılacaksa bile ‘yöntemin bu şekilde olmaması gerektiğini’ vurguladı.

Özgöçmen, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından dün akşam açıklanan kararlar içerisinde bulunan “Risk grubunda bulunan ve hizmetlerine elzem ihtiyaç duyulan sağlık çalışanları ve polis mensuplarının sosyal yaşamlarında toplu faaliyetlere katılmaması ve maske, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına azami dikkat etmeleri hayati önem arz etmektedir” ifadelerini içeren maddenin meslektaşlarıyla ‘dalga geçmek’ anlamına geldiğini söyledi.

Özgöçmen ‘sosyal yaşamlarının’ dahi kalmadığının altını mizahi bir dille çizerek, ilgili Üst Komite kararı için ‘ya sabır...’ ifadelerini kullandı.

Özgöçmen, şunları kaydetti:

Sizin yüreğiniz varsa böylesi bir süreçte memleketi karış karış gezen siyasileri uyarın önce!

Sağlık çalışanlarının "hemşirelerin" sosyal yaşamı mı kaldı be! :)))

Diyelim ki bu yönde bir telkinde bulunulacaktı,yöntemi komitede alınacak karar ve bu şekilde duyurulması mı olacaktı!

Dalga mı geçersiniz bizimle!

Ya sabır..

"45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararların 17. maddesine göre risk grubunda bulunan ve hizmetlerine elzem ihtiyaç duyulan sağlık çalışanları ve polis mensuplarının sosyal yaşamlarında toplu faaliyetlere katılmaması ve maske, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına azami dikkat etmeleri hayati önem arz etmektedir denildi.."

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05/01/2021 11:33