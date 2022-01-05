Özgöçmen: Siz saklasanız da ben öğrendikçe yayınlayacağım

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, sosyal medya hesabı üzerinden Covid-19testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarının sayısını açıkladı.

Özgöçmen, Acil Durum Hastanesi’nde dört hemşirenin, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin acil, normal ve 112 hızır servisinde üç hemşire ile üç paramedik personelinin pozitif olduğunu kaydetti.

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin kadın doğum servisinde de bir ebenin Covid-19 pozitif olduğunu dile getiren Özgöçmen, temaslı takip ekibinde görev yapan dört kişinin de pozitif olduğunu belirtti.

LEFKOŞA DEVLET HASTANESİ’NDE 5 POZİTİF

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin acil servisinde bir doktor, iki görev, thalasamia merkezinde bir hemşire, kadın doğum servisinde bir ebenin de Covid-19’a yakalandığını kaydetti.

GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİ’NDE 6 POZİTİF

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ise bir doktor, bir hemşire, bir ebe, iki lavaratuvar çalışanı ve bir kayıt memurunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Özgöçmen, bu verilerin ise 31 Aralık 2021 tarihinden bugüne kadar olduğunun da altını çizerek, çok sayıda temaslının bulunduğunu ifade etti.

“SİZ SAKLASANIZDA BEN ÖĞRENDİKÇE YAYINLAYACAĞIM”

KTHES Başkanı Özgöçmen, şöyle devam etti:

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin almış olduğu dahiyane karar ile birinci derece temaslı sağlık çalışanlarını çalıştırmaya devam etmesi ve çalıştırması kamu sağlık hastanelerinin içerisinde ciddi anlamda bir bulaşa yol açmaya başlamıştır. Bu kafa ile devam edilirse bulaşın önüne geçilemeyecektir. Erken bir zamanda temaslıları izole etmiş olsaydınız bu durumlar belki de yaşanmayacaktı. Siz saklasanız da ben öğrendikçe yayınlayacağım.”

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05/01/2022 20:09