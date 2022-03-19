Özgöçmen: Sorunlar ciddi boyuta ulaştı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, Kalkanlı Yaşam Evi’ndeki sorunların ciddi boyuta ulaştığını belirterek burada hastalarla ilgili doğabilecek tüm sorunların sorumlusunun üyelerimizin olmayacağını kaydetti.

Özgöçmen yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı’nın Kalkanlı Yaşam Evi’ndeki sorunları görmezden gelmeye devam etmekle ve hiçbir şey olmamış gibi hareket etmekle suçladı.

Kalkanlı Yaşam Evi’nde görevli doktorun, dün akşam yasal hakkı olmadığı halde, hemşirelerin hastalar için yaptıkları tüm işlemleri kaydettikleri deftere el koyduğunu ve tüm girişimlerine ve telefonla aramalarına rağmen iade etmediğini, telefonlarına cevap vermediğini savunan Özgöçmen, şunları ekledi:

“Sabah saatlerinde 2 hastada çeşitli sağlık sorunları baş göstermesi sonucu saat 08.27’de de tekrar sorumlu doktor aranmış olmasına rağmen tekrar cevap alınamamıştır.

İşbu sebeplerden ötürü Kalkanlı yaşam evinde hastalar ile alakalı doğabilecek tüm sorunların sorumlusunun üyelerimizin olmayacağını tüm bu olumsuzlukları reddettiğimizi iletirken sorumluların ise gerek sağlık bakanlığı gerekse ilgili sorumlu doktor un olduğunu tarafımızdan bildiririz.”

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19/03/2022 13:48