Özgü Bayraktar, Yenicami ile yollarını ayırdı

Yenicami Antrenörü Özgü Bayraktar kulüpteki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Bayraktar sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Siyah beyazlı kulüpte görev yaptığım süre içerisinde başta beraber çalıştığım oyuncu grubu ve teknik heyetteki arkadaşlarıma özverileri için, birlikte çalıştığım başkan ve yönetim kurullarına emekleri için, taraftar ve camiaya destekleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın açıklaması şöyle:

Sekiz yıldır bünyesinde yer aldığım Yenicami Ağdelen Kulübü’ndeki görevimden bilindiği gibi ayrılmış bulunmaktayım. 5 yaş grubundan en üst yapıya kadar her kademesinde görev alıp şampiyonluklar yaşadığım kulüpte özellikle geçtiğimiz yılın en önemli kupası olan Nicosia Group Kıbrıs Kupası başarısında oyuncular ve camia tarafından omuzlara kaldırıldığım an unutulmazlarım arasında en başta olacak. Siyah beyazlı kulüpte görev yaptığım süre içerisinde başta beraber çalıştığım oyuncu grubu ve teknik heyetteki arkadaşlarıma özverileri için, birlikte çalıştığım başkan ve yönetim kurullarına emekleri için, taraftar ve camiaya destekleri için teşekkür ederim. Umarım yine doğru zamanda yollarımız kesişecek. Yenicami’ye bundan sonraki süreçte başarılar dilerim.

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02/06/2021 12:10