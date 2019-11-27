Lefkoşa’nın sevilen yüzlerinden Özgül Ozansoy hayatını kaybetti. Ozansoy’un vefatı büyük üzüntü ile karşılandı. Özgül Ozansoy’un cenazesi yarın İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek. Özgül Ozansoy’nun çocuklarının ve damatlarının isimleri şöyle: Nahide-Ali Yıldız, Selcan-İsmail Şehy, Serpil-Kamil Emir, Mehtap-Mustafa-Yırtıcı, Alev (Merhum)-Erdem Aydın. Özgül Ozansoy’nun torunlarının isimleri ise şunlar: Ertuğ, Rüyam, Cumali, Avni, Gamze, Nildem, Hakkı, Lema, Tolga, Özgül, Ali, Eda.

27/11/2019 20:22