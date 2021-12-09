Özgül Uçkaç Çırakoğlu, HP'den aday!

Özgül Uçkaç Çırakoğlu, Halkın Partisi'nden milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

Surlariçi’ne ilk yatırım yapan yatırımcılardan olan No: 3 Cafe direktörü Çırakoğlu, Halkın Partisi’nin kuruluş sürecinden itibaren çeşitli görevlerde yer almıştı.

Özgül Uçkaç Çırakoğlu, adaylığını açıkladığı yazıda “Güveniyorum, sahip çıkıyorum ve adil bir düzen için partime kefil oluyorum. Gururla bu yolda yürüyorum. Hepimize hayırlısı olsun" dedi.

Özgül Uçkaç Çırakoğlu’nun açıklamasının tam metni şöyle:

"Siyasi hayata atıldığı ilk günden itibaren, Halkın Partisi benim için, sığınılacak bir liman..

Yolsuzluk değil, adalet.

Haksızlık değil, denge.

Kişisel siyaset değil, toplumsal siyaset…

Adam kayırma değil, liyakat.

Bu ülkenin geleceği için, mücadele.

Bu hareketin parçası olmaktan hep gurur duydum.

Bugün, partimin değil, ülkemin geleceği için yeni bir yola çıkyorum.

Yeni dönemde, Halkın Partisi milletvekili aday adayı olarak başvurumu yaptım. Güveniyorum, sahip çıkıyorum ve adil bir düzen için partime kefil oluyorum. Gururla bu yolda yürüyorum.

Hepimize hayırlısı olsun"

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09/12/2021 18:25