Özgün Atakan U14 liginde 4 karşılaşma oynandı
Hentbol’da 2024-2025 Sezonu içerisinde yer alan Özgün Atakan U14 ligine bugün oynanan 4 karşılaşma ile devam edildi.
YAYIN TARİHİ:
15/03/2025
Hentbol’da 2024-2025 Sezonu içerisinde yer alan Özgün Atakan U14 ligine bugün oynanan 4 karşılaşma ile devam edildi.
CIU Arena’da oynanan 4 karşılaşmanın ardından Özgün Atakan U14 ligine devam edildi. Güne yansıyan skorlar şu şekilde;
Erkekler
YDÜ-Miracle Esentepe:0-5
UKÜ-DAÜ:5-0
Kadınlar
UKÜ-Miracle Esentepe:0-5
DİGEM-Şahlan:0-5
YAYIN TARİHİ: