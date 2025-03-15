Özgün Atakan U14 liginde 4 karşılaşma oynandı

Hentbol’da 2024-2025 Sezonu içerisinde yer alan Özgün Atakan U14 ligine bugün oynanan 4 karşılaşma ile devam edildi.

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15/03/2025

Özgün Atakan U14 liginde 4 karşılaşma oynandı

Hentbol’da 2024-2025 Sezonu içerisinde yer alan Özgün Atakan U14 ligine bugün oynanan 4 karşılaşma ile devam edildi.
CIU Arena’da oynanan 4 karşılaşmanın ardından Özgün Atakan U14 ligine devam edildi. Güne yansıyan skorlar şu şekilde;

Erkekler
YDÜ-Miracle Esentepe:0-5
UKÜ-DAÜ:5-0
Kadınlar
UKÜ-Miracle Esentepe:0-5
DİGEM-Şahlan:0-5
 

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TAGS: Özgün Atakan U14 liginde 4 karşılaşma oynandı
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