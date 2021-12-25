Özgün Atakan U16 Ligi bugün oynanan 4 karşılaşma ile start aldı
25/12/2021
Özgün Atakan U16 Ligi bugün oynanan 4 karşılaşma ile start aldı.
Hentbolda U18 liginin tamamlanması ile birlikte gözler bugün başlayan U16 ligine çevrildi. Kadınlar’da 2, Erkeklerde 2 karşılaşmanın oynandığı ilk hafta maçlarında, kadınlarda DİGEM - UKÜ’yü, OZANKÖY ise Şahlan’ı mağlup ederek ilk haftayı galibiyetle tamamladı. Erkekler ilk hafta karşılaşmalarında ise MGA-Alayköy’ü, YDÜ ise Yükseliş’i mağlup ederek ilk haftayı geride bıraktı. Özgün Atakan U16 liginde ilk hafta sonuçları şu şekilde;
KADINLAR
UKÜ:10
DİGEM:28
OZANKÖY:32
ŞAHLAN:7
ERKEKLER
ALAYKÖY:13
MGA:28
YDÜ:34
YÜKSELİŞ:20