Özgün Atakan U16 Ligi bugün oynanan 4 karşılaşma ile start aldı.

Hentbolda U18 liginin tamamlanması ile birlikte gözler bugün başlayan U16 ligine çevrildi. Kadınlar’da 2, Erkeklerde 2 karşılaşmanın oynandığı ilk hafta maçlarında, kadınlarda DİGEM - UKÜ’yü, OZANKÖY ise Şahlan’ı mağlup ederek ilk haftayı galibiyetle tamamladı. Erkekler ilk hafta karşılaşmalarında ise MGA-Alayköy’ü, YDÜ ise Yükseliş’i mağlup ederek ilk haftayı geride bıraktı. Özgün Atakan U16 liginde ilk hafta sonuçları şu şekilde;

KADINLAR

UKÜ:10

DİGEM:28

OZANKÖY:32

ŞAHLAN:7

ERKEKLER

ALAYKÖY:13

MGA:28

YDÜ:34

YÜKSELİŞ:20

Bu habere tepkiniz:



25/12/2021 20:24