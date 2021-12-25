Özgün Atakan U16 Ligi bugün oynanan 4 karşılaşma ile start aldı

ads ads ads ads
25/12/2021

ads
ads
ads
Özgün Atakan U16 Ligi bugün oynanan 4 karşılaşma ile start aldı

Özgün Atakan U16 Ligi bugün oynanan 4 karşılaşma ile start aldı.
Hentbolda U18 liginin tamamlanması ile birlikte gözler bugün başlayan U16 ligine çevrildi. Kadınlar’da 2, Erkeklerde 2 karşılaşmanın oynandığı ilk hafta maçlarında, kadınlarda DİGEM - UKÜ’yü, OZANKÖY ise Şahlan’ı mağlup ederek ilk haftayı galibiyetle tamamladı. Erkekler ilk hafta karşılaşmalarında ise MGA-Alayköy’ü, YDÜ ise Yükseliş’i mağlup ederek ilk haftayı geride bıraktı. Özgün Atakan U16 liginde ilk hafta sonuçları şu şekilde;
KADINLAR
UKÜ:10
DİGEM:28

OZANKÖY:32
ŞAHLAN:7

ERKEKLER
ALAYKÖY:13
MGA:28

YDÜ:34
YÜKSELİŞ:20

25/12/2021 20:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: özgün, atakan, u16, ligi,
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.