Özgün'den Dünya Down Sendromu Günü’nde anlamlı bağış!

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından, "Ediz'e en anlamlı doğum günü hediyesinin Down sendromlu çocukların eğitimine destek vermek olduğunu düşündük ve onun adına bu bağış kampanyasını başlattık" dedi.

'BİZ BEBEK BEKLİYORDUK ALLAH BİZE MELEK GÖNDERDİ'

2012 yılında kendisi gibi müzisyen olan Nida Karaçar ile dünya evine giren Özgün, bu evlilikten bir çocuk sahibi oldu. Ünlü şarkıcı, verdiği her röportajda babalığın çok özel bir duygu olduğunu anlatmıştı.

Down sendromlu Ediz adında bir oğlu olan Özgün duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

"Bu durumu hastalık olarak görmüyorum. Benim için önemli olan bunu duyduğum an değil; Ediz’i kucağıma ilk aldığım zaman hissettiklerimdi. Çok acayip bir şeydi; sanki kalbi avuçlarımda atıyordu. Biz bir bebek bekliyorduk, Allah bize bir melek gönderdi."

Evliliği ve ailesi hakkında konuşan ünlü şarkıcı, “Sanırım evlenmek hayatımdaki en doğru kararlardan biri oldu. Eski hayatıma baktığımda çok fazla boşa geçen zaman olduğunu görüyorum. Tabii ki, Ediz ile birlikte ev işleri biraz daha yoğunlaştı” dedi.

‘EDİZ MÜZİĞİ ÇOK SEVİYOR’

Ediz, müziği çok seviyor, piyanonun başına oturduğum zaman ellerini ellerimin üzerine koyuyor. Saatlerce çalayım, kıpırdamadan dinliyor. Başkasının kliplerine tepki vermiyor ama benimkileri pür dikkat izliyor.”

‘Siz plan yaparken, Tanrı gülümsermiş’ derler ya; ben de hayatımla ilgili uzun plan yapmama kararı aldım. Ben sadece, Ediz'in istediği şeyleri yapabileceği bir konfor için çalışıyorum. Seveceği bir hayatı yaşasın, iyi insanlar çıksın karşısına… İnsanlar sabah kalkıp işlerine varıyor, akşam evine dönüyor, akşam da TV karşısında bir dizi seyredip uyuyorlar. Böyle bir hayatın içinde insanların bir şeylerin farkında olması pek mümkün değil. Korkuncuz aslında! En büyük isteğim; buralardan gitmek, ben kariyerime her yerden devam edebilirim."

