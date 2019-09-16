Özgür Adımlar’dan Yaz Okulu Sergisi ve Müsamere

Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi geçtiğimiz cumartesi günü Yaz Okulu Sergi ve Müsamere gösterisini gerçekleştirdi.

Haziran ayından bu yana hazırlıklar yapan kurum Özgür Adımlar Çocuk Korosu, Free Steps Modern Dance Ekibi, Özgür Kartallar Foklor Ekibi, Özgür Ritimler ve Özgür Adımlar'ın Yavru Kurtları olarak birçok gösteri gerçekleştirdi.

Gösteri öncesi öğrencilerin bir yaz boyunca hazırladıkları ürünler de okul bahçesinde sergilendi. Katılım gösteren veliler memnuniyetlerini dile getirdi. Çocuklar dansları ile keyifli anlar yaşattı.

Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi Okul Müdürü Merve Borova: “Okulun amacı tüm çocukların ayrıştırılmadan birbirleriyle iyi geçinen, beraber oynayabilen, sahip olduklarının değerini bilip paylaşabilen ve eğlenerek öğrenen, empati duygusuna sahip çocuklar yetiştirmek”dedi.