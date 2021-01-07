Özgür Adımlar tüm maçları kazanarak klasmanı birinci tamamladı

Hentbol Federasyonu U18 Erkekler Liginin yeni takımı Özgür Adımlar Kültür Sanat ve Spor Derneği, geçtiğimiz hafta oynadığı tüm maçları kazanarak klasmanı birinci tamamladı. Özgür Adımlar Kültür Sanat ve Spor Derneği başkanı Ersan Ervandartakımın elde ettiği başarılarla ilgili yaptığı açıklamada, “Özgür Adımlar Kültür Sanat ve Spor Derneğimizyeni yıla hız kesmeden girdi. Gençleri tebrikler ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. Özgür Adımlar Kültür Sanat ve Spor Derneği, 16 Ocak’ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off müsabakalarında MGA/NKL ile eşleşti.



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07/01/2021 09:06