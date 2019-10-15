Özgür: Barış ve çözüm kimsenin tekelinde değildir

Haber Kıbrıs yazarı Birikim Özgür sosyal medyadan babası Özker Özgür ile ilgili yaşadığı bir anıyı paylaşarak son dönemde yaşanan olayları yorumladı. Özgür "Barış, çözüm, toplumsal ilerleme ve benzeri idealler kimsenin tekelinde değildir. Kurulu düzeni tanımlamadan eski bakış açılarıyla sözüm ona siyaset yaptığını zannedenlere sadece şunu söyleyebilirim:'Hayatta bir tek ölüler ve deliler değişmez' ifadelerini kullandı.

İşte Birikim Özgür'ün açıklaması...

Ctp'den ihraç edildiği dönemde eski bir dostu babamla ilgili çirkin bir yazı kaleme almıştı. Benim de tam bıçkın delikanlı dönemlerim. "Buna çok sert bir cevap vermen lazım baba" dedim. Hiç istifini bozmadan kitabını okumaya devam etti. "Adam itibarınla oynuyor sen niye bu kadar vurdumduymaz davranıyorsun?" diye hararetle sorduğumda gülerek yanıt verir: "Yazdıklarının hiçbir içeriği yok oğlum, neyine cevap vereyim bunun?".

O gün bu gündür birlikte gülüyoruz içerikten yoksun ucuz eleştirilere...

Barış, çözüm, toplumsal ilerleme ve benzeri idealler kimsenin tekelinde değildir. Kurulu düzeni tanımlamadan eski bakış açılarıyla sözüm ona siyaset yaptığını zannedenlere sadece şunu söyleyebilirim:

"Hayatta bir tek ölüler ve deliler değişmez". Demokratım deyip de sizi eleştirenleri asıp kesmeye, belden aşağıya eleştirmeye başlarsanız sahte demokratlığınızı yazar tarih, başka bir şeyi değil.

15/10/2019 11:36