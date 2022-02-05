Özgür: Çok yönlü ve çok büyük bir krizin tam göbeğindeyiz

Maliye eski Bakanı, akademisyen Birikim Özgür, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada “Çok yönlü ve çok büyük bir krizin tam göbeğindeyiz” dedi.

“Küresel, bölgesel, yerel pek çok etken nedeniyle sağlık, ekonomi, siyaset, kamu maliyesi pamuk ipliğine bağlı, dokunsan çökecek vaziyette. Tüm bu sorunlarla mücadele için halk üzerine düşeni yaptı, istikrarlı bir Meclis yapısı oluşturdu” ifadeleri kullanan özgür Özgür, şöyle devam etti:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi son derece soğukkanlı bir yaklaşımla 1 Mart itibariyle aşılı misafirlere ülkemize PCR testi olmaksızın giriş imkanı tanıdı.

Bir eksiğimiz kaldı o da mali disiplin ve yapısal reform programı uygulayacak bir iktidar yapısı. Hele bir de turizm, yükseköğretim, enerji, inşaat ve tarımda stratejik plan hazırlayıp uygulayabilecek ciddi ekipler oluşturulabilirse Kıbrıs Türk halkı üreterek ve hak ederek bu cendereden alnının akıyla çıkar. Tek bir beklentimiz var o da umutlu olabilmek. Bize bunu hissettirdiği için Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesine yürekten teşekkürler...

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05/02/2022 20:02