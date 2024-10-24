Özgür: CTP meclise sahip çıkmalı

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24/10/2024

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Özgür: CTP meclise sahip çıkmalı

Haber Kıbrıs'ta Muazzez Gazihan'ın sunduğu 'Haber ve Ötesi' programının konuğu olan Akademisyen Birikim Özgür gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Özgür, hukuk dışı yöntemle halkın iradesinin ayaklar altına alındığını topluma anlatması gerektiğini söyledi. Divanın onaylamadığı, mecliste imzalanarak resmi gazeteye gönderilmeyen bir yazı olduğunu söyleyen Özgür, “Toplumsal varoluşumuzun simgesi bu meclis. CTP toplumsal varoluşunuza sahip çıkmalıdır” dedi.

24/10/2024 14:26
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TAGS: Muazzez Gazihan, Birikim Özgür
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