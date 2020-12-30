Özgür: Devlet, 12 ayın 6’sında 400-450 milyon TL borçlandırıldı…

Maliye eski Bakanı, akademisyen Birikim Özgür, hükümetin bugün iç borçlanmaya gittiğini ve 57 milyon 500 bin TL borçlandığını belirterek, devletin, 12 ayın 6 ayında borçlandığına dikkat çekti.

Bugünkü 57 milyon 500 bin TL iç borçlanmayla birlikte, 6 ayda 400- 450 milyon TL borçlanıldığını, kısa dönem borçlardan ikisini ödediğini belirten Özgür, “5 Ocak’ta 88 milyon TL borç ödemesi var. Yılbaşında gene kriz yaşanacak” dedi.

UBP-DP- YDP Azınlık Hükümeti’nin “Türkiye ne isterse yapmaya hazır” bir iktidar görüntüsü olduğunu belirten Birikim Özgür, toplumun yaratılan bu algıdan dolayı umutsuz ve mutsuz olduğunu vurguladı.

Birikim Özgür, Haber Kıbrıs WEB TV’de “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Türkiye ile iyi ilişkiler yanlış anlaşıyor”

Birikim Özgür, kendine yetemeyen ve ekonomisini düzgün yönetemeyen ülkelerin dıştan destek almak zorunda olduğunu belirterek, “Kıbrıs Türkü var olabilmek için dıştan katkıya ihtiyaç var. Birleşik Kıbrıs’ın yaratılması hedefi için Kuzey Kıbrıs’ın kalkınması amacıyla Avrupa Birliği’nden destek görmedik. Kıbrıs Türküne yalnızca Türkiye katkı yapıyor” dedi.

Kıbrıs Türkü’nün yardım aldığı Türkiye ile ekonomi ve eğitim alanı gibi konularda iyi ilişkiler kurması gerektiğine işaret eden Özgür, “Türkiye ile iyi ilişkiler yanlış anlaşıyor. Bu ilişkiler çerçevesindeki gelişmelere baktığımızda UBP içinden bile UBP Kurultayı, hükümet oluşumu ve bakanların atanması konularında rahatsızlık duyuluyor. Türkiye ne isterse yapmaya hazır bir iktidar görüntüsü var. Toplum, yaratılan bu algıdan dolayı umutsuz ve mutsuz” diye konuştu.

“Pandemi gerçeklerle yüzleşmemizi sağladı”

Gerçeklerle yüzleşmemizi sağladığı için pandemiye teşekkür edilmesi gerektiğini belirten Özgür, “Ekonomistlerin uyarılarını, Dünya Bankası’nın hazırladığı raporları ve Türkiye ile ilgili protokolleri savunanlar anlaşılmadı, hakarete uğrardı. Şimdi gerçekle yüzleştiler” ifadelerini kullandı.

“Hükümet bugün 57 milyon 500 bin TL borçlandı”

Devletin, 12 ayın 6 ayında borçlandığına dikkat çeken Özgür, “Bugün 57 milyon 500 bin TL iç borçlanma yapıldı. 6 ayda 400- 450 milyon TL borçlanıldı. Kısa dönem borçlardan ikisi ödendi. 5 Ocak’ta 88 milyon TL borç ödemesi var. Yılbaşında gene kriz yaşanacak” diye konuştu.

Türkiye’ye ‘600 milyon TL için gidildi ve 840 milyonla dönüldü’ diyenlerin 57 milyon 500 bin TL iç borçlanmaya gittiğini dile getiren Özgür, “840 milyon TL nerede? Bu iş rezilliğe döküldü. İfade edilenler yerine getirilmiyor. Protokoller imzalanıyor ancak gerekleri yerine getirilmiyor. Bütçelerde yazılanlar hayata geçirilmiyor. Bu sistem düzeltilmeli ve iki dudak arasından çıkarılmalı” dedi.

“Ekonominin düzelmesi için reel sektöre katkı yapılmalıdır”

Özgür, devletin pandemi süresince ve sonrasında da ekonominin düzeltilmesi için reel sektördeki işletmelere ve çalışanlara katkı yapması gerektiğini savundu.

AB’nin kamu reformu ve yenilenebilir enerji konularında hassas olduğunu anlatan Özgür, “AB, üye ülkelerinde kamu reformu yapılmasını ve dijitalleşme gibi kamu yükünü hafifletecek uygulamaların hayata geçirilmesini istiyor. Kaynakların ve katkıların cari harcamalar için kullanılmasını istemiyor. AB ayrıca yeşil ekonomiyi destekliyor ve çevreci yatırımlara destek olacağını açıklıyor” diye konuştu.

Pandemi krizinde devlet yönetebilme kapasitesinden yoksun olunduğunun ortaya çıktığını ifade eden Özgür, “Eldeki kaynaklar ve dıştan gelen yardımlar kamuya ve tüketime yönelik bilinçsizce harcandı. Kaynaklar tükenince borçlanmaya gidildi” dedi.

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30/12/2020 18:45