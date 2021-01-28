Maliye eski Bakanı, akademisyen Birikim Özgür, KKTC şubat ayının ortasına kadar “genel kapanma kararı” alırsa, nasıl ve hangi kaynakla yönetileceğine ilişkin hazırlık yapılmadığını belirterek, kapanmanın sağlık açısından elzem olduğunu ancak ekonomi ve mali yönden başka siyasi gelişmelere yol açabileceğini vurguladı. Özgür, “Haziran sonunda referandum ve Ekimde başkanlık seçimi olabilir” diye konuştu.

Birikim Özgür, Haber Kıbrıs WEB TV’de “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Muhalefetten ilk kez yardım istendi”

Birikim Özgür, devletin koordine olamaması ve vatandaşın tedbirlere uymamasından dolayı koronavirüs salgınının kontrolden çıktığına işaret ederek, “Sağlık sistemi kırmızı ışık yanana kadar devam etti. Sağlık çalışanları alarmda. Hükümet, muhalefete ilk kez sağlık konusunda yardım çağrısında bulunuldu. Muhtemelen ülkede pazar günü genel kapanma durumuna bakılacak ardından tam kapanma olacak” dedi.

“Sağlık verileri seçim malzemesine dönüştürüldü”

Özgür, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın salgın başladığından beri kriz masası oluşturulmasını istediğini ancak önerinin dikkate alınmadığını belirterek, “Sağlıkta tesadüfen alınan veriler seçim malzemesine dönüştürüldü” diye konuştu.

“Devlet, özel sektöre katkıda bulunmuyor”

Kapanmanın ekonomik anlamda ciddi bir durum olduğuna dikkat çeken Özgür, “Özel sektör

kapanmayı tercih etmiyor çünkü ekonomik faaliyetlerin durmasından sonra devlet özel sektöre katkıda bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

“Bakanlar kuruluna kararların götürülmesi unutuldu”

Birikim Özgür, bazı kesimlerin kapanma ve kapanmama konusunda medyayı kullandığını ve toplumun kamplara bölündüğünü vurguladı. Özgür, “Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin üst komitenin kararlarını Bakanlar Kurulu toplantısına götürülmeye unuttuğunu ama dijital gazeteye sızdırılan söz konusu kararlara bakılarak onaylandığı” duyumlarını da aldıklarını kaydetti. Özgür, “Buna bakarak duruma anlayın işte” dedi.

“Kapanmak siyasi gelişmelere yol açabilir”

Devlet şubat ayının ortasına kadar kapanırsa, nasıl ve hangi kaynakla yönetileceğine ilişkin hazırlık yapılmadığını anlatan Özgür, “Kapanmak sağlık açısından elzemdir ancak ekonomi ve mali yönden başka siyasi gelişmelere yol açabilecektir” dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Dünyanın ve KKTC’nin sonuna gelindiğine inandığını ifade eden Özgür, “Haziran sonunda referandum ve Ekimde başkanlık seçimi olabilir” diye konuştu.

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin yanlışları var”

Bakanlar Kurulu ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi arasında bazı gelişmelerin yaşandığına işaret eden Özgür, “Bazı üst komite üyeleri bazı sektörlere sosyal medya üzerinden hakaret ediyor. Bu komite her şeyi doğru yapan ve uygulayan bir yapıdır diye düşünmüyorum. Vatandaş komite kararlarını Bakanlar Kuruluna gitmeden okuyor. Bilimsel verilerle Pandemiyle mücadele edilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Sağlık alarm veriyor kapanma zamanı geldi”

Özgür, kapanma ve kapanmama konusunu, sağlık sistemi üzerinden yorumladığını ancak sağlığın şu an alarm verdiğini bu nedenle kapanma zamanı geldiğini vurguladı. Özgür, aşılamanın rahatlık sağlayacağını ancak üzerinden en az 6 hafta geçmesi gerektiğini belirterek, “Devlet herkes kendini korusun dedi ancak insanlar kendini korumayınca ve devlete gitmeye başladı. Sağlık sistemi yükü kaldıramayınca devlet kapanma kararı aldı” şeklinde konuştu.

“Hükümet gerekli adımları atmadı”

Özgür, Türkiye ile anlaşma imzalanmadığını ve kapanma nedeniyle özel sektöre nasıl katkı yapılacağı konusunda çalışma yapılmadığını anlattı.

“Bakanlığımın yüzde 1’ni yapmadılar”

Bir izleyicinin maliye bakanı olduğu dönemi eleştirilmesi üzerine Birikim Özgür, “Salgın döneminde hükümet, bakanlığım dönemindeki mali disiplin ve ülkenin kaynaklarının doğru kullanılması konusunda yaptığım çalışmaların yüzde 1’ini yapsaydı bu durumda olmazdık. Mali disiplin ve geleceği planlayarak hareket ettik. Şimdi günü kurtarmaya ve cari harcamaları karşılamaya yönelik çalışmalar yapılıyor” dedi.

“Vergi tahsilatlarımız dünya ortalamalarında”

KKTC’nin vergi cenneti olduğu ile ilgili ortaya atılan görüşe inanmadığını ifade eden Özgür, ““Vergi tahsilatlarımız dünya ortalamalarındadır hatta öngördüğümüzden fazla vergi topluyoruz. Vergi adaleti konusunda sorun olabilir. Vergi kaçıranlar olabilir. Dolaysız vergileri artırabilirsek daha sağlıklı bir vergi sistemi oluşur” diye konuştu

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28/01/2021 22:17