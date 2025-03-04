Özgür Hizmet Derneği korunmaya muhtaç çocuklar yararına Kadınlar Günü etkinliği düzenledi

Özgür Hizmet Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Beyaz Ev Askeri gazinosunda yemek düzenledi. Yemekten elde edilen gelirin korunmaya muhtaç çocuklar yararına kullanılacağı bildirildi.

Dokuz ay önce kurulan Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, etkinliğin açılış konuşmasını yapan Özgür Hizmet Derneği Başkanı Esen Yalın Aktoprak, yemeğe katılanlara teşekkür etti. Yemekte, DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi Başkanı Doç.Dr.Süheyla Üçışık Erbilen de günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Etkinlikte, Meryem Bayramoğlu ve Candan Sözalp’a “Topraklarına Sahip Çıkarak Emeğin Değerini Yücelten Kadınlar’’ Özel Ödülü de verildi.