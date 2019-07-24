Özgür: İlk kez bütçe açığına sıfır katkı

Haber Kıbrıs yazarı Birikim Özgür Hüseyin Emekçi ile Günaydın Haber Kıbrıs programına katılarak yeni imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

Kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavuracağız

Birikim Özgür, ekonomik protokolü incelediğini ve geçmişe kıyaslandığı zaman en temel farklılığın, ilk kez Türkiye’den bütçe açığına katkı gelmemesi olduğunu ifade etti.

Özgür, bütçe açığına sıfır katkı yapılacağına dikkat çekerek kendi yağımızla kendi ciğerimizi kavuracağımızı söyledi.

Metnin en büyük handikabının ise hedefsizliği olduğuna söyleyen Özgür, makroekonomik bir durum raporu olmadığını ve reform eylem planının pratikte hayat bulamayacağına vurgu yaptı.

Cari harcamaları katkı zehirdir

Cari harcamalara katkı zehirdir ama alt yapı yatırımlarına ve reel sektöre destek ilaçtır diyen Özgür, reel sektöre yapılan yatırımın ekonomiyi büyüteceğini ve gelecek ile durama hizmet edeceğini belirtti.

Özgür, Türkiye’nin bu tutumunu ise kendi kaynaklarınızla kendi cari harcamalarınızı yapın ben size yol köprü yapayım anlamına geldiğini açıkladı.