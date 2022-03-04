Özgür İş İnsanları Derneği Yetkilileri Bakan Hasipoğlu’nu Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Özgür İş İnsanları Derneği temsilcilerini kabul ederek görüştü.

Görüşmede çalışma yaşamına dair sorunlar, ekonomik krize paralel yaşanan sıkıntılar ele alındı. Dernek temsilcileri çözüm önerileri birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışmalar yürütme yönündeki taleplerini ilettiler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmasında çalışma hayatının kolay olmadığını belirterek, derneğin de çalışmalarını heyecanla beklediğini söyledi. Gelinen noktada tıkanmış ekonominin söz konusu olduğuna dikkat çeken Hasipoğlu, İmkanlar ölçüsüne teşvik konusunun değerlendirileceğini belirtti. Hasipoğlu “Bu süreç içerisinde işverene nasıl katkı sağlayabiliriz bunun üzerine gideceğiz. Turizim sezonu açılıyor. Veriler bize gösteriyor ki ülkemize ciddi bir turist akışı beklentisi de var. Ülke olarak yavaş yavaş eski normal hayatımıza dönerken, Bakanlık olarak biz de yeni açılımlarla üzerimize düşeni yapacağız.” dedi.

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04/03/2022 14:41