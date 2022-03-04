Özgür İş İnsanları Derneği Yetkilileri Bakan Hasipoğlu’nu Ziyaret Etti

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04/03/2022

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Özgür İş İnsanları Derneği Yetkilileri Bakan Hasipoğlu’nu Ziyaret Etti

Çalışma  ve Sosyal Güvenlik  Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Özgür  İş İnsanları Derneği temsilcilerini  kabul ederek  görüştü.

Görüşmede çalışma yaşamına dair  sorunlar,  ekonomik krize paralel yaşanan sıkıntılar ele alındı. Dernek temsilcileri  çözüm önerileri birlikte Çalışma  ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışmalar  yürütme yönündeki taleplerini ilettiler. Çalışma  ve Sosyal Güvenlik  Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmasında çalışma hayatının kolay  olmadığını belirterek, derneğin de çalışmalarını heyecanla  beklediğini  söyledi.  Gelinen noktada tıkanmış  ekonominin söz konusu olduğuna dikkat  çeken Hasipoğlu, İmkanlar ölçüsüne teşvik konusunun değerlendirileceğini belirtti. Hasipoğlu “Bu süreç içerisinde işverene nasıl katkı sağlayabiliriz bunun üzerine gideceğiz. Turizim  sezonu  açılıyor. Veriler  bize gösteriyor ki ülkemize ciddi bir  turist akışı  beklentisi  de var. Ülke  olarak yavaş yavaş  eski  normal hayatımıza dönerken, Bakanlık olarak biz de yeni açılımlarla üzerimize düşeni yapacağız.” dedi.

04/03/2022 14:41
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TAGS: Özgür İş İnsanları Derneği
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