Özgür: Kafa kafaya vererek, elbirliğiyle daha iyiye ulaşabiliriz

İyi yönetişim toplumun kritik ihtiyaçlarının giderilmesi için kamusal kaynakların ve sorunların etkin ve etkili yönetimi anlamına gelir.

İyi yönetişim ve etkin bir kamu yönetimi sosyal değişimin ve başarılı bir ekonominin temel ayağıdır.

Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları yönetişimin önemli bir yönünü oluştursa da aslında bu kavram devlet yönetimini tarif ediyor.

Siyaset bu noktada devreye giriyor.

Sorunların çözümü için liderlik şart.

Ama bir ülkeyi yönetmek yasaları uygulamak ya da yasa yapmaktan ibaret değil.

Makroekonomik göstergelere bakıp yarınları planlamak işin püf noktası…

Daha da önemlisi ise makroekonomik göstergeleri iyileştirmek için sistemde radikal düzenlemelere gidebilmek.

Elektrik bunun güzel bir örneği.

Mevcut düzeni kalıcılaştırmak değil elektrik gibi önemli bir girdinin ekonomiye yük teşkil etmesini önleyecek şekilde sistemi yeniden düzenlemek gerekiyor.

Bu da kolay olmuyor.

Çünkü paydaşlar arasında uyum yok, çıkar çatışması var.

Ancak bu durum siyasetin öncülük rolünü azaltmıyor bilakis artırıyor.

Çünkü makroekonomik göstergeler ve ekonominin ihtiyaçları tek tek bireylerin veya toplumdaki birtakım grupların çıkarlarından daha az önemli olamaz.

Ancak bazı alanlar da var ki liderlik sergilendiği zaman hızlıca güzel işlere imza atılabiliyor.

Hatırlayalım;

Dörtlü koalisyonun ömrü yaklaşık 16 ay sürmüştü.

Bu süre zarfında Başbakan Tufan Erhürman ekonomiye ilişkin tüm söylevlerinde üç aşağı beş yukarı hep şu mesajı vermişti:

“Ülkede büyük bir dış ticaret açığı var.

İthalatı olabildiğince yerli üretimle ikame etmeliyiz.

Turizm lokomotif ama bu sektörden elde edilen gelirler sadece kâğıt üzerinde çünkü kazanılan para tabana yeterince yayılmıyor ve yurtdışına çıkıyor.

Turizmde yerli istihdam oranını yüzde 20’den daha yukarılara çekmeliyiz.

Bu sektörde yüzde 15 olan yerli ürün tüketiminin de artırılması gerekiyor”.

Erhürman bunları söylemekle yetinmedi, işi icraata da döktü.

Konuya taraf olan tüm devlet ve sivil toplum temsilcilerini bir salonda topladı.

“Yerli Üretim ve Yerel İstihdam Toplantı Günleri” düzenledi.

Eteklerdeki taşlar döküldü.

En az dönemin Başbakanı Tufan Erhürman kadar Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin de hakkını vermek gerekiyor.

Otelciler, “kaliteli ürün vardı da biz mi tüketmedik?” dedi.

Sanayiciler de “evet kaliteli üretim önemli” dedi.

Ve birlikte başarabileceklerine inandılar.

İki örgüt kafa kafaya verip işi projelendirdi.

Dün ortak bir etkinlik düzenlediler.

Turizm Sektöründe Yerli Üretimin Artırılması Etkinliği kapsamında Turizm Sektöründe Yerli Ürün Kullanımının Artırılması Raporunun sunumunu gerçekleştirdiler.

Aralarında bir işbirliği protokolü imzaladılar.

Komiteler kuracaklar, yerli ürün tüketiminin düşük olduğu ürün grupları için yapılması gerekenleri tespit edip çözüm üretilmesini sağlayacaklar.

Bununla da kalmayacaklar, üretimi olmayan veya çok az olan rekabetçi ürünleri tespit edip potansiyel yatırım alanlarını belirleyecekler.

Başbakan Tufan Erhürman’ın kararlı ve hedef odaklı yaklaşımı sayesinde çok önemli bir konuda toplum seferber oldu ve işe koyuldu.

Başbakan Ersin Tatar ve ilgili bakanlar da gerekli katkıyı yapacakları mesajını verdi.

Bu modeli geliştirmek gerekiyor.

Cennet gibi bir ülkemiz var.

Kafa kafaya vererek, elbirliğiyle daha iyiye ulaşabiliriz.

Bu noktada siyasete büyük görevler düşüyor.

Değişime dair toplumsal inancımız mı zayıf?

Balık baştan kokar derler.

Başlıca sebebi devletin en tepesindeki vizyon eksikliğidir.

Bunu da akılda tutmakta yarar var.

Yeni cumhurbaşkanın yol göstericiliğinde Kıbrıs Türk halkı çok güzel işlere imza atabilir.

İyi yönetişimle kısa sürede kemikleşmiş pek çok sorunumuzun üstesinden gelebiliriz.

KTSO ve KTOB’un dün imzaladığı işbirliği protokolü daha iyi bir geleceğin habercisidir…

08/12/2019 12:14