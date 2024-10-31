Özgür Kıdrışlıoğlu: ''Hemşireler Katil Değildir''

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Sekreteri ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Uzman Hemşiresi Özgür Kıdrışlıoğlu yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bir bebeğin yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Yaslı aileye başsağlığı dileyen Özgür Kıdrışlıoğlu, olaya karışan diğer bebeklerin ve ailelerin sağlık durumuna yönelik "geçmiş olsun" mesajı iletti. Bu acı olayın ne ailelerin ne de sağlık çalışanlarının isteyebileceği bir durum olduğunu vurgulayan Kıdrışlıoğlu, sağlık sistemindeki eksikliklerin ve zor çalışma koşullarının uzun süredir gündeme getirildiğini belirtti. Yaşanan aksaklıklarda hemşirelerin "kurban" edilmek istendiğini iddia etti.

Kıdrışlıoğlu, olayın yargıya taşındığını ve hukuk sürecine güven duyduklarını ifade etti. Ancak otopsi raporu açıklanmadan ölüm nedeninin tıbbi alkole bağlanmasının yanlış olduğunu dile getirerek, kamuoyunu bu konuda dikkatli olmaya çağırdı. Tıbbi alkolün bebeklerin sağlığını etkilemiş olabileceği belirtilirken, olay sırasında ventilatör kullanımında yaşanan sorunlara da dikkat çekildi. Olay anında, depodan alınarak ilk kez kullanılan bir ventilatörün bebeğe bağlandığı, bunun ardından pnömotoraks geliştiği ve yapılan müdahalelere rağmen bebeğin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kıdrışlıoğlu, olayın ardından hemşirelerin suçlanmasına karşı çıkarak, "Hemşireler bilinçli olarak kimsenin sağlığını tehlikeye atmaz, katil değildir," dedi. Sağlık çalışanlarının geçmişte olduğu gibi gelecekte de hasta sağlığını korumaya ve iyileştirmeye yönelik çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Yaşanan bu trajedi sonrası, sadece hemşirelerin değil, olayın tüm sorumlularının yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Kıdrışlıoğlu, toplumdan sürecin adil bir şekilde ilerlemesini beklemelerini istedi.

Açıklamanın sonunda Kıdrışlıoğlu, olayın adli ve polis soruşturması sonucunda tüm boyutlarıyla ortaya çıkacağını ve herkesin yargı kararını beklemesi gerektiğini hatırlattı.