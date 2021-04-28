Özgür: Mevcut sistemin düzeltilmesi ve zeminin güçlendirilmesi gerekir

Maliye Eski bakanı ve Akademisyen Birikim Özgür, hem “iki eşit egemen devleti” hem de “federasyonu” savunanların üzerine düşenleri yerine getirmediğini belirterek, “İki devleti nasıl savunuyorsun burada devlet mi var? Kim inanır? Ortak yapıyı güçlendiremiyorsan kendini düzeltemiyorsan federasyona kim inanır?” dedi.

Mevcut sistemin düzeltilmesi ve zeminin güçlendirmesi gerektiğini ifade eden Özgür, “Halkın yanı sıra yurt dışından gelenlere de kaliteli bir hizmet sunulmalı. Kamu düzgün çalışırsa hedefler yapılırsa ‘federasyon’ veya ‘iki devletli tez’ anlam kazanır veya kabul görebilir” diye konuştu.

Ülkedeki siyasetin sistemi iyileştirme odaklı olması gerektiğini savunan Özgür, hayattan kopuk politikalardan dolayı halktan da kopulduğunu kaydetti.

Birikim Özgür, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını cevaplandırdı.

“Cenevre’deki görüşmeleri önemsiyorum”

Birikim Özgür, Cenevre’deki gayrı remi 5+1 BM toplantısına Kıbrıs Türk tarafının 35 kişilik ekiple gittiğini belirterek, “Kıbrıs ile ilgili her zirve öncesi heyecanlanırım ve önemserim. Temas ve iletişim önemlidir. Kıbrıs’ta bir sorun var ve görüşülmesi gerekir. Tüm taraflar orada ve ciddiye alınması gerekir” dedi.

“Rum tarafı masadan kalktı, siyasi ve eşitlik tartışıldı”

Birikim Özgür, Cenevre’deki toplantı kararının aniden alınıp yapılmadığına işaret ederek, “53 yıllık bir gelişmenin sonucudur. Crans Montana’da yaşanan gelişmeler unutulmamalı. Rum tarafı masadan kalktı, siyasi eşitlik tartışıldı. Harita son pazarlıkta değil önceden sunuldu. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı pazarlığa ve anlaşmaya hazır bir tutum sergiledi. Günün sonunda sonuç elde edilemedi” ifadelerini kullandı.

“Güney’de Türkiye’yi dışlama politikası yürütüldü”

Crans Montana’daki başarısızlığın ardından Türk tarafının ‘son denemedir’ derken aynı zamanda BM’nin de görüşlerini yansıttığını anlatan Özgür, “Crans Montana’dan sonra BM Genel Sekreteri Guterres, ‘vaktimi çalıyorsunuz ne istediğinize karar verin. Zemin yaratın ve karşıma öyle gelin’ diyerek vurgu yaptı. ‘BM’nin zamanını nasıl çalımayız’ diye hareket etmek yerine nasıl birbirinin ayağını kaydırır diye hareket edildi. Güneyde, Doğu Akdeniz’de Türkiye nasıl dışlanır ve garantörlük nasıl ortadan kaldırılacak şekilde politika yürütüldü” şeklinde konuştu.

“Türkiye ile istişareler yapılsa içte kamplaşmada olmazdı”

Kıbrıs’taki çözüm vizyonunu Kuzeyde yaşam kalitesiyle ilişkilendirme taraftarı olduğunu ifade eden Özgür, “Kıbrıs sorunu tıkandığında, değişim motivasyonu sıfırla çarpılır. Kıbrıs sorununu vizyon üzerine kuramıyoruz. Son 10 yılda her alanda şu adımlar atılacak diye hedefler belirlenebilse ve AB ve Türkiye ile istişareler yapılsa içte kamplaşmada olmazdı” dedi.

“Kendi stratejik çıkarlarımıza ulaşmak zorundayız”

Kıbrıs sorunun çözümü için ezbere bir şekilde “federasyon” ve “iki devletli” çözüm tezlerinin savunulduğundan bahseden Özgür, “Bir şekilde sürükleniyoruz. Birileri dışarıdan plan yapıyor ve biz debeleniyoruz, birbirimize düşüyoruz. Kendi stratejik çıkarlarımıza ulaşmak zorundayız. Plan ve program ile hareket etmiyoruz” diye konuştu.

“Demokrasi yerine duygular çatışıyor”

Görüşlerle ilgili demokrasi yerine duyguların çatıştığına dikkat çeken Özgür, “Sunulan vaatler somut olmalı. Duygusal anlamda kamplaşmadan, geleceğe katkısını düşünerek hareket edilmeli. Kamplaşınca görüşler ve atılacak adımlar verimsizleşiyor” ifadelerini kullandı.

“Federasyon- iki devlet kamplaşması sunidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, iki eşit egemen devleti savunacağını ancak Türkiye’nin bu tezi ne kadar savunacağını sorgulayan Özgür, “Masada gerçekte iki devlet olacak mı yoksa bu bir strateji mi? Bizden körü körüne federasyon veya iki devletliği savunmamız isteniyor. Federasyon ve iki devlet kamplaşması sunidir” dedi.

“Federasyonu savunurken bile kaybettik”

Kıbrıslı Türklerin neyi savunursa savunsun her zaman kaybeden taraf olduğuna dikkat çeken Özgür, “Federasyonda bile kaybeden Türk tarafı oldu. Rauf Denktaş dönemini geçtim. Mustafa Akıncı ve Mehmet Ali Talat görüşme masasında esneklik sergiledi ve yapıcı oldu, ancak sonuca ulaşılamadı. Vatandaş ne kazandı?” diye sordu.

“Akıncı, tavizi ve haritayı verdi”

Ucu kapalı kapalı müzakere süreci olması gerektiğinden bahseden Özgür, “Rumların bizi oyalamasına tahammül gösteremeyiz. Akıncı, tavizi ve haritayı verdi, Rum tarafı siyasi eşitliği kabul etmedi. Rumlar masadan kalkarsa, Türklerin mağdur olmayacağı ve yeni açılımların olacağı bir dönem olması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs Türkü kimsenin oyuncağı olmayacak”

Kıbrıs Türkünün kimsenin oyuncağı olmayacağına vurgu yapan Özgür, “Rumlar, Türkiye’nin zayıf düşmesini ve adaya sahip olmasını mı istiyor? Onların tezlerini savunarak buna biz alet mi olalım?” diye sorguladı.

“BM parametrelerinin dışına çıkılmazsa Türkiye federasyona hayır demez”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, BM parametrelerini reddetmediği şeklinde açıklamaları olduğuna işaret eden Özgür, “Çözüme ulaşılamazsa birçok konuda adım adım anlaşma da olabilir. AB uyum süreci içindeyiz ve kendimizi düzeltmeliyiz. Tarihte ilk kez ‘gayrı resmi ortamda çözüme ulaşılmaması halinde iki devleti kabul edin’ diyeceğiz. Türkiye bize söyletir ancak dünyaya meydan okuyamaz ve karşısına almaz. BM parametrelerinin dışına çıkılmazsa Türkiye federasyona hayır demez” şeklinde konuştu.

“Türklerin mağdur olduğu görebilir”

Türkiye’nin adadan dışlanması ve Kıbrıslı Türklerin mağdur edilmesiyle ilgili yıllardır bir siyaset izlendiğini aktaran Özgür, “Eşek bile düştüğü çukura bir defa düşer. 53 yıldır görüşmelerde görüyoruz. Bunları söylemenin sağcılık ve solculukla alakası yok. Türklerin mağdur olduğu görebilir” dedi.

“Türkiye’yi dışlamak yanlıştır”

Türkiye’den kurtulma anlayışı üzerinden Kıbrıs sorununu çözmeyi doğru bulmadığını ifade eden Özgür, “Türk düşmanıysanız, Rumların tezini savunursunuz. Türkiye’yi dışlayarak barış getiremezsiniz. Dışlamak, gerginlik ve husumet içine girmek demektir. Türkiye’yi dışlamak, Rumlar ve Türklerin işine gelmez” ifadelerini kullandı.

“İki devletçiler ve federasyoncular üzerine düşeni yapmıyor”

İki eşit egemen devleti ve federasyonu savunanların üzerine düşenleri yerine getirmediğini anlatan Özgür, “İki devleti nasıl savunuyorsun burada devlet mi var? Kim inanır? Ortak yapıyı güçlendiremiyorsan kendini düzeltemiyorsan federasyona kim inanır? Mevcut sistem düzeltilmeli ve zemin güçlendirmeli. Halkın yanı sıra yurt dışından gelenlere de kaliteli bir hizmet sunulmalı. Kamu düzgün çalışırsa hedefler yapılırsa federasyon ve iki devletli kabul edilir” dedi.

“Siyaset sistemi iyileştirme odaklı olmalı”

Ülkedeki siyasetin sistemi iyileştirme odaklı olması gerektiğini savunan Özgür, “Hayattan kopuk politikalardan dolayı halktan da kopuluyor. Söylediklerinize duygusal olarak yakınlık duyanlar ilgi gösterir” şeklinde konuştu.

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28/04/2021 16:41