Özgür Ozan: İnsan, babası ölünce büyürmüş

Ünlü oyuncu Özgür Ozan'ın babası hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Ozan, "İnsan, babası ölünce büyürmüş!" ifadesini kullandı.

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15/08/2022

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Özgür Ozan: İnsan, babası ölünce büyürmüş

Çocuklar Duymasın ve Arka Sokaklar dizilerinin ünlü yıldızı Özgür Ozan, baba acısıyla sarsıldı. 56 yaşındaki Ozan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz hafta babasını kaybettiğini duyurdu.

Babasının fotoğrafını yayınlayan Özgür Ozan, duygularını "İnsan, babası ölünce büyürmüş! Bugün bir hafta..."sözleriyle ifade etti.

Acı haber sonrası Ozan'ın takipçileri, ünlü oyuncuya başsağlığı mesajlarında bulundu.

15/08/2022 09:16
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TAGS: Özgür Ozan,
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