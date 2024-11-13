Özgür Özel, 15 Kasım’da KKTC’ye gelecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC’nin 41’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları için 15 Kasım Cuma günü adaya gelecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Kasım Cuma günü KKTC’ye geliyor.

KKTC’nin 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılacak resmi törenlere katılacak olan Özel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya gelecek.

CHP Lideri Özel, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da KKTC’nin Cumhuriyet Bayramı’nda Lefkoşa’da olacak.