Özgür Özel, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile görüştü

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16/11/2023

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Özgür Özel, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile görüştü


Türkiye Anamuhalefeti CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman İsias Otel’de hayatını kaybeden KKTC’li voleybolcu çocuklar için Gazimağusa’da kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneğini ziyaret ederek hayatını kaybeden çocukların aileleri ile bir araya geldi.

Özgür Özel ziyarette, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya’ya, dava süreci ile ilgili desteğini paylaştı.

Özgür Özel, konuyu yakından izlemeye devam edeceklerini belirterek, “ Zaman geçtikçe deprem, maden kazası gibi büyük acılara rağmen kamuoyu ilgisi azalabiliyor. Bu kez de görünmez bir el devreye girebiliyor. Buna izin veremeyiz. Konuya hassasiyet göstermeye devam edeceğiz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Acınızı paylaşıyoruz” dedi.

Ruşen Karakaya da CHP’nin Yeni Genel Başkanı Özgür Özel’in ziyaretinin çok değerli olduğunu belirterek destek için teşekkür etti.

Karakaya, dava süreci ve hak arama mücadalesini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti ve “ Suçluların hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Başka çocuklar ölmesin istiyoruz. Çocuklarımız yukarıdan bizi izlerken, bu, onlara karşı sorumluluğumuzdur” dedi.

16/11/2023 12:43
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TAGS: haber, kıbrıs, Özgür Özel, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği
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