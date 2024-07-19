Özgür Özel, Tatar ile görüşmesini böyle duyurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli mesajlar verdi. Özel, yaptığı açıklamada, Türkiye ve KKTC'nin ortak menfaatleri için birlik olmanın önemine vurgu yaptı.

"Bugün ayrılıkları değil birliktelikleri konuşmanın, fikir ayrılıklarını değil KKTC ve Türkiye’nin ortak menfaatleri için birlikte olabilmenin zamanıdır. Bunun için buradayız ve hep birlikteyiz."