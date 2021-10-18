Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği’nden DAÜ’ye ziyaret

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği Başkanı Meryem Uygar, Genel Sekreter Gaye Astan Çoban, Sanat Yönetmeni Mehmet Ulubatlı ve Dramaturg Leyla Ulubatlı tarafından ziyaret gerçekleştirildi.

Gerçekleşen ziyaretin teşekkür amaçlı olduğunu ifade eden Meryem Uygar, “3 Ayna” oyununun Temmuz 2021 ayında Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda provalarının gerçekleşmesi ve oyunun sahnelenmesi konusunda DAÜ’nün sağladığı imkanların kendileri için çok büyük bir katkı olduğunu vurguladı. DAÜ’nün sanata ve sanatçıya verdiği desteğin farkında olduklarını kaydeden Uygar, yeni kurulan bir dernek olduklarını ve “3 Ayna” oyunundan sonra çok güzel geri dönüşler alarak iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ise DAÜ’nün imkanları doğrultusunda sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edecekleri ifade ederek, ziyaretten dolayı duyduğu mennuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği tarafından Prof. Dr. Hocanın’a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdimi yapıldı.

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18/10/2021 09:33