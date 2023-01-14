Özgür: Sistemimiz bu vizyon doğrultusunda yeniden yapılandırılmalı

Maliye eski Bakanı Birikim Özgür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hemen "enterkonekte olmasa dahi" kablo için düğmeye basılması gerekiyor. Süreç içinde bu bağlantının enterkonekteye dönüşeceği de öngörülerek hızla adım atılmalıdır. Sistemimiz de bu vizyon doğrultusunda yeniden yapılandırılmalıdır.” dedi.

“Evlerimizde huzur kalmadı. İş yerlerimizde üretemiyoruz. Artık yeter” ifadesine yer veren Özgür, “Birileri koskoca bir halkı adeta "yatağa bağlamış", biz hala özgürlüğü iki bacağımız arasında tartışıp durmakla meşguluz...” diye belirtti.

İşte o paylaşım:

“AKSA sözleşmesi öncesinde kablo projesinde ilerleme kaydedilebilseydi bugün elimiz masada daha güçlü olacaktı.

2010-2015 döneminde bunu başaramadık. Tamamen cahilce mülahazalarla ve vizyonsuzluğun kitabını yazarcasına "yatak davetine icabet zorunluluğu" muamelesi yaptığımız proje Ocak 2016 itibariyle Türkiye'nin ENTSO-E gözlemci üyesi olmasıyla sekteye uğradı.

Kafalar karıştı, iş zamana bırakıldı ama hayat devam ediyor...

Elimiz zayıf bir şekilde AKSA veya Türkiye'nin de onaylayacağı başka bir şirketle bu konuyu elle tutulur bir projeye dönüşteremezsek önümüzdeki yıllarda daha ciddi sorunlar bizi bekliyor.

Örneğin 2030 itibariyle Green Deal gereği AB'den turist gelmesi ya da dış ticaret gibi konularda yüksek vergi uygulaması nedeniyle rekabet gücü anlamında ciddi dezavantajlar yaşayacağımız gün gibi ortadadır.

Hemen "enterkonekte olmasa dahi" kablo için düğmeye basılması gerekiyor. Süreç içinde bu bağlantının enterkonekteye dönüşeceği de öngörülerek hızla adım atılmalıdır. Sistemimiz de bu vizyon doğrultusunda yeniden yapılandırılmalıdır.

Evlerimizde huzur kalmadı. İş yerlerimizde üretemiyoruz. Artık yeter.

Birileri koskoca bir halkı adeta "yatağa bağlamış", biz hala özgürlüğü iki bacağımız arasında tartışıp durmakla meşguluz...”

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14/01/2023 23:00