Özgür: Son 10 yılda sorunların çözümü için reformlara destek verilmedi

Maliye eski Bakanı, akademisyen Birikim Özgür, federasyon temelinde çözümle ilgili yapılan mitinge değinerek, “Meydanlara pandemiye rağmen insanlar toplanıyorsa önemlidir ancak faydası ne oldu? Siyasilere bir mesaj verildi. Sisteme karşı gelmek ve isyan etmek için değil sistemi düzeltmek için hareket edilmeli” dedi. Özgür, meydanların dolduğunu, sloganların atıldığını ancak ertesi gün ülkedeki sorunların çözülmediğini kaydetti.

2011 yılında alınan ekonomik tedbirler neticesinde de halkın sokaklara döküldüğünü anımsatan Özgür, “Gelin hep beraber oturalım sorunlara ortak sorun çözelim diyenlere itfaiyeci denildi. Halkı meydanlara çağıran o zihniyet, son 10 yılda sorunların çözümü için reformlara destek vermedi ve icraat da yapmadı” dedi.

Birikim Özgür, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını cevaplandırdı.

“Türkiye’ye sert eleştiri yapan kendisini muteber sayıyor”

Kıbrıs’ta barış yanlısı olduğuna ve ülkeyi sahiplenip iyi yönetmek gerektiğine dikkat çeken Özgür,

“Birileri cumhurbaşkanı, milletvekili olsun diye bu halk isyan etmiyor. Adres Türkiye gösteriliyor. Türkiye’ye sert eleştiri yapan kendisini muteber sayıyor. Sen halkın güçlenmesi için ne yaptın? Diğer tarafta iki devleti savunanlar pandemide istihdamlar yaptı ve devleti zora soktu. Siyasi destek kazanmak için devlet adeta yok edildi” diye konuştu.

“Papağan tartışması gerginlikten medet ummaktır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasındaki papağan tartışmasına değinen Özgür, “Biri birine ‘Türkiye’nin papağanı’ demiş, o biri de ‘bana papağan dedi’ diye ‘sunduğun harita nerede?’ diye soruyor. Yapılan, gerginlikten medet ummaktır ve ego tatminine giriyor. Tartışmalar gereksiz ve anlamsız. Gerçekliğine inanmıyorum. Cenevre öncesinde iki lider profili çizilmek isteniyor” dedi.

“Meydanlar doluyor ancak sorunlar çözülmüyor”

Federasyon temelinde çözümle ilgili yapılan mitinge değinen Özgür, “Meydanlara pandemiye rağmen insanlar toplanıyorsa önemlidir ancak faydası ne oldu? Siyasilere bir mesaj verildi. Sisteme karşı gelmek ve isyan etmek için değil sistemi düzeltmek için hareket edilmeli. Meydanlar doldu ve sloganlar atıldı ancak ertesi gün ülkedeki sorun çözüldü mü?” diye sorguladı.

“Halkı meydanlara çağıranlar sorunları çözmek istemedi”

2011 yılında alınan ekonomik tedbirler neticesinde de halkın sokaklara döküldüğünden bahseden Özgür, “Gelin hep beraber oturalım sorunlara ortak sorun çözelim diyenlere itfaiyeci denildi. Halkı meydanlara çağıran o zihniyet, son 10 yılda sorunların çözümü için reformlara destek vermedi ve icraat da yapmadı” ifadelerini kullandı.

“Pandemi ve insanların ölüm korkusu siyasete çerez edildi”

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yaptığı açıklamaları hatırlatan Özgür, “İkinci turda ‘acaba hangi bıçağa yumruk atmak durumunda kalacağız’ demiştim. Halen gerginlikler sürüyor. Fayda sağlayacak birilerini istiyoruz. Birbirine laf sokan ve basit tartışmalarla üstünlük sağlamak isteyenleri görmek istemiyoruz. Kahraman aramıyoruz. Siyasetçi gol atsın ve çelme atsın diğer tarafta esnaf zarar etsin olamaz. Pandemi ve insanların ölüm korkusu siyasete çerez edildi” ifadelerini kullandı.

“Reformları yapsaydık Bahçeli rahat konuşamazdı”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, eski cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hakkındaki hakarete varan söylemlerine değinen Özgür, “Son 10 yılda kamu reformu ile ilgili yapılması gerekenleri yapsaydık ‘sorunları düzeltelim’ diyenleri Türkiyeci diye yaftalamasaydık, Türkiye’ye el açmazdık ve güçlü olurduk. Bahçeli bu şekilde konuşamazdı. Türkiye’deki algı belli, ‘bize bağımlıdırlar, yeri geldiğinde severiz, yeri geldiğinde döveriz’ diye hareket ediliyor. Burayı iyi yönetmek için Türkiye ile iyi ilişki kurulmalı. Siyaset yapılsın diye Cenevre öncesi Ersin Bey eleştirildi ancak vatandaş olarak biz hakarete uğradık” şeklinde konuştu

“Pandemi yönetimi yok birbirilerini eleştiriyorlar”

Pandemi yönetiminin şart olduğuna vurgu yapan Özgür, “Pandemi yılsonuna kadar devam edecek. Çocuklar okula gidemiyor. Sağlık, ekonomi ve eğitimle ilgili planlamalar var mı? Ülkede yönetim ve hükümet yok ancak federasyoncular iki devletçiler diye hareket ediliyor” dedi.

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28/04/2021 16:54