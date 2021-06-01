Özgür: Tedbirlerin neden alındığı, kısıtlamaların neden yapıldı vatandaşa anlatılmıyor

Maliye eski Bakanı ve Akademisyen Birikim Özgür, Kıbrıs’ta çözüm olunca sorunların bitmeyeceğini, barış olunca sihirli değnekle dokunulup her şeyin güzel olmayacağını belirterek, “Var olmak için sürdürülebilir bir sistem olmalıdır. Sistem düzenlenmek ve geliştirilmek zorundadır. Kıbrıs’ta çözüm modelini konuşurken ülkedeki sistemin de düzeltilmesi gerekir” dedi.

‘İki devletli mi federasyon mu?’ diye yıllardır konuşulduğunu ancak bunun bir fayda etmediğini kaydeden Özgür, sistemin düzeltilmediğini, siyasetin “gelecek vaadi” olduğunu ancak ülkemizde birçok siyasinin insanlara yalan söylediğini vurguladı.

Covid-19 nedeniyle ekonominin neden bozulduğunun ve alınması gereken tedbirlerin neden alındığının vatandaşa anlatılamadığına dikkat çeken Özgür, “Hükümet hayat pahalılığı ödeneğini neden kesti ve akaryakıta neden zam yapıldı? Bunların neden yapıldığı anlatılmıyor. Paranın nasıl yönetileceği açıklanmıyor” dedi.

Birikim Özgür, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katılarak Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Kıbrıs’ta çözüm olunca sorunlar bitmeyecek”

Kıbrıs’ta çözüm olunca sorunların bitmeyeceğini dile getiren Özgür, “Barış olunca sihirli değnek dokunacak, her şey güzel olacak değil. Var olmak için sürdürülebilir bir sistem olmalıdır. Sistem düzenlenmek ve geliştirilmek zorundadır. Kıbrıs’ta çözüm modelini konuşurken ülkedeki sistemin de düzeltilmesi gerekir” dedi.

Birikim Özgür, “İki devletli mi federasyon mu yıllardır konuşuluyor ancak bir fayda etmiyor. Sistem düzeltilmiyor. Siyaset gelecek vaadidir, ancak burada insanlara yalan söyleniyor” ifadelerini kullandı.

“Alınması gereken tedbir vatandaşa anlatılmıyor

Pandemi nedeniyle ekonominin neden bozulduğunun ve alınması gereken tedbirlerden vatandaşa bahsedilmediğine dikkat çeken Özgür, “Hükümet hayat pahalılığı ödeneğini neden kesti ve akaryakıta neden zam yapıldı? Türkiye para verirse dağıtacak, vermezse kısıtlamalar olacak. Paranın nasıl yönetileceği açıklanmıyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye’ye entegre olunsun diye halk yalvaracak”

Kamu maaşlarının ödenmesi için 300 milyon TL borçlanıldığından bahseden Özgür, “Kamu her ay borçlanırsa yarın Türkiye’ye entegre olunsun diye halk yalvaracak. Türkiye ile imzalanan protokolde yazılanlar yerine getirilmiyor. Türkiye neden para versin?” diye sordu.

“Türkiye’ye yalakalık yaparak daha çok para alıp açığı kapatmak yanlıştır”

Devlet bütçesinde açık olduğunu ve Türkiye’nin katkı yapsa bile kapatılamayacağını anlatan Özgür, “Siyasi irade gösterilerek kapatılması için adım atılmalı. Buna odaklanmak yerine Türkiye’ye yalakalık yaparak daha çok para alıp açığı kapatmak yanlıştır. Ya tehdit ederek para alınacak, ya da yalakalık yaparak para alınacak. Sistemi düzeltmek için çaba sarf edilmeli” dedi.

“Güneydeki seçim sonuçlarına göre Kıbrıs

sorununun çözülemeyeceğini söyleyemeyiz”

Güney Kıbrıs’taki parlamento seçimlerine değinen Özgür, “Her toplumun iç dinamikleri var. Pandemide yapılan katkılardan dolayı DİSİ birinci parti olarak çıkmış olabilir. Seçimlerde Kıbrıs sorununa çok az değinilmiştir. Seçim sonuçlarına göre Kıbrıs sorununun çözülemeyeceğini söyleyemeyiz. Güney Kıbrıs’ta pasaport yolsuzlukları küçük partileri büyütmüştür” şeklinde konuştu.

“Sistemi güçlendirip geliştirerek, çözümü kovalamalıyız”

Kıbrıs’ta çözüme giden yolun sistemi düzeltmekten geçtiğine işaret eden Özgür, “Biz sistemimizi yükseltirsek çözüme giden yolda daha güçlü oluruz. Türkiye pazarının cazibesini gösterirsek çözüme gidebiliriz. Sistemi güçlendirip geliştirerek çözümü kovalamalıyız” ifadelerini kullandı.

“TÜK’teki sorunu çözeceklerine Kalkınma

Bankası’nın parasını oraya harcayacaklar”

Kalkınma Bankası’nın Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) para vermesi hakkında konuşan Özgür, “Pandemi nedeniyle çöküş sürecinde kenarda köşede kalan tüm birikimler tüketilecek. Covid-19 destekleri için, içinde para bulunan fonlar kullanıldı. TÜK’teki sorunu çözeceklerine Kalkınma Bankası’nın parasını oraya harcayacaklar. Halbuki Kalkınma Bankası’nın parası yatırım ve gelişim için kullanılmalıdır” dedi.

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01/06/2021 17:31