Özgür: Türkiye, dış politikada KKTC’yi yeterince yanında hissetmedi

Maliye eski Bakanı, akademisyen Birikim Özgür, dış politikada KKTC’yi yeterince yanında hissetmeyen Türkiye’nin, son dönemde Kıbrıslı Türkler ile gönül bağlarının koptuğunu, kendi çıkarına odaklandığını, Kıbrıs Türklerin kalkınmasını rafa kaldırdığını söyledi.

Türkiye’nin KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesine denk gelen dönemde Doğu Akdeniz’de enerji konusunda dışlandığını ve yalnızlaştırıldığını belirten Özgür, KKTC’nin bu süreçte destek yönünde duruşunu net olarak ortaya koyamadığını iddia etti. Birikim Özgür, söz konusu dönemde Türkiyeli yetkililerle gerginlik yaşayan Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı işaret ederek, isim vermeden suçladı.

Birikim Özgür, Haber Kıbrıs WEB TV’de “Markaj” programında Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Mali disiplin önemsenmedi, yapılan uyarılar dinlenmedi”

Şu anki hükümetin ekonomiyi yönetemeyen ancak Türkiye’den kolay para alabilen bir yönetim olduğu izlenimi yarattığını anlatan Birikim Özgür, “2004’ten beridir yerel gelirleriyle cari giderleri dengelemek için mücadele veriliyordu. Türkiye’nin en az karıştığı dönemler, bütçenin dengelendiği ve artıya geçtiği dönemlerdir” diye konuştu.

Kamu gelirleri düşerken kamu giderlerinin de aşağıya çekilmesi gerektiğini vurgulayan Özgür, “Bütçe açığı varsa dıştan yardım almak için avuç açılır. Bütçe açığını biz yarattık. Mali disiplini önemsemeyen, yapılan uyarıları dinlemeyen hatta bunu yapanları eleştiren ayrıştıran ve maaş ödemeyi başarı sağlayan biziz” ifadelerini kullandı.

“Türkiyeli yetkililer, Kıbrıs Türklerinin dayanışmasını yeterli bulmadı”

Türkiyeli yetkililerin son dönemde Kıbrıslı Türkler ile gönül bağlarının koptuğunu belirten Özgür, Türkiye’nin kendi çıkarına odaklandığını ve Kıbrıs Türklerinin kalkınmasını rafa kaldırdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesine denk gelen dönemde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de enerji konusunda dışlandığını ve yalnızlaştırıldığını aktaran Özgür, Kıbrıs Türkü’nün bu süreçte destek yönündeki duruşunu net olarak ortaya koyamadığını vurguladı.

Türkiye’nin Kıbrıslı Türkleri bu süreçte yanında göremediğini, bunu hissedemediğini anlatan Özgür, bu konuda Türkiyeli yetkililerle gerginlik yaşayan Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ima ederek, isim vermeden suçladı.

Birikim Özgür, “Türkiyeli yetkililer, ‘Doğu Akdeniz’de üstüme geliyorlar. Kıbrıslı Türklerin dayanışmasını bekliyorum’ diyor ancak Türkiye’nin yanında olmak yerine yapılan eleştirilerden rahatsız oluyorlar. Bu nedenle Kıbrıs Türküne verilen destek askıya alındı. ‘Bağımlıydınız şimdi bana daha çok bağımlısınız’ diye hareket edilmeye başlandı” ifadelerini kullandı.

“En yüksek makamdaki kişiler, Türkiye karşıtlığını marifet görmemeli”

Türkiye karşıtlığını marifet gören ve bunu en yüksek makamlardan dile getirenlerin olduğunu söyleyen Özgür, şöyle konuştu:

“Mesele Türkiye ile kavga edip siyasi prim elde etmek olmamalı. Cumhurbaşkanı iseniz, bir devleti ve sistemi temsil ediyorsunuz. Konuşmalarınıza ve hitaplarınıza dikkat edeceksiniz. Karşı tarafı rencide etmeyeceksiniz. Avrupa Birliği destek vermezken, yardım yapan tek Türkiye iken, Türkiye olmadan hangi kaynak ve ekonomik programla Kıbrıs Türkü kalkınacak? Bunun formülü nedir açıklasınlar. Basın üzerinden ayar çekmeye çalışırsanız cezasını halk çeker. Belki de 10 yıl boyunca etkileri sürecek.”

“Türkiye aslında federal çözüm olsun diye can atıyor”

Bugün yönetimde olan cumhurbaşkanının ve hükümetin federal çözüm ilkesinden uzaklaştığını ve yeni bir tezi savunduğunu, Türkiye’nin de bu yönde açıklamalar yaptığını belirten Birikim Özgür, Türkiye’nin aslında federal çözüm olsun diye can attığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun “AB’den yardım almak istemiyoruz” şeklindeki açıklamaları hakkında da konuşan ve bu sözleri doğru bulmadığını belirten Özgür, bu tavrı doğru bulmadığını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “AB, Kuzey Kıbrıs’a yardım yapmadığı için biz yardım ediyoruz” diye açıklamalar yaptığını anımsattı.

“Maske, mesafe, hijyen ve aşı kuralı uygulayarak koronavirüsü önleyebiliriz”

Sağlık Üst Kurulu’nun bugün açıkladığı Cobid-19 salgını önlemleri hakkında da konuşan Özgür, şunları söyledi:

“Sokağa çıkma yasağı hariç, diğer kararların alınmasını bekliyordum. İnsanların bir araya gelmesini sınırlandırıyorlar. Pozitif bilimlerin sonuçları bellidir; maske, mesafe, hijyen ve aşı kuralı uygulayarak koronavirüsü önleyebiliriz.

Sağlık konusunda duyarlılık var. İmkansızlıklara rağmen ciddi çalışan ekipler var. Bizdeki Temaslı takip ekibi çok başarılıdır. Dünyada temaslı takip uygulaması bırakıldı.”

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30/12/2020 19:12