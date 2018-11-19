Özgür yazdı: Siyaset Ülkenin İhtiyaçlarına Odaklanmalı

Kıbrıs Genç TV ekranlarında Baykan Gürses Özdağ ile toplum sorunlarını konuştuk.

Sohbetimizin satır başları şöyle:

Kıbrıs sorunu gerekçe gösterilerek insanların kendini ifade etmesi engellendi çok uzun yıllar boyunca. Bu demokrasimizin gelişememesi sonucunu doğurdu. Buna bağlı olarak ekonomimiz de çarpık gelişti. Bu durumu iyi çözümlemek gerektiğinden hareketle ısrarla belli konuları tartışmamız gerekiyor.

Toplumlararası çatışmayı gerekçe göstererek toplumun belli bir kesimini dışlayan anlayış Türkiye tarafından da destekleniyordu. Burada oluşan çarpık demokratik ve ekonomik yapının en önemli müsebbibi bu bağlamda Türkiye idi. Ancak Türkiye aradan çekildikçe dün herkesin adil ve eşit koşullarda seçimlere katılabilmesi, kendini ifade edebilmesi, güçlü bir demokrasiye sahip olmamız, kendi kendimizi yönetebilmemiz adına mücadele yürütenlerin yetersiz kaldığı bir sürece girdik. Türkiye aradan çekiliyor ve biz sistemi idame ettiremiyoruz. Böyle bir ciddi sorunla karşı karşıyayız.

Gömleğin düğmelerini 1974’ten sonra yanlış ilikledik. Bunu çözüp tekrardan bağlamak çok zor bir iş. İstikrar ortamına iyi bir liderliğe ihtiyaç var.

Türkiye artık iç siyasetimize müdahil olmuyor. Programlar çerçevesinde hangi hükümet olursa olsun Türkiye bize teknik ve finansman desteği sunuyor. Türkiye’nin Kıbrıs’ta birtakım çıkarları var. Kıbrıslı Türklerin güçlü olması onlar açısından o çıkarların korunabilmesine hizmet ediyor. Uzun yıllar içerisinde oluşamamış o sağlıklı sistemin oluşmasına dönük, dış yardım literatürüne de uygun düşen bir yaklaşım içerisindeler.

Siyasette şu anda bir kaos var. Partilerin belli konularda net bir tavrı yok. İnsanlar mutsuz, umutsuz. Geleceğe dönük ciddi kaygılar var. Siyasi partilerin ciddi kararlar üretip topluma ve ülkeye sahip çıkması gerekiyor. İnsanlara gerçeklerin anlatılması gerekiyor. UBP kurultayından sonra acaba Ersin bey umut mu gibi bir hava oluştu. O’nun da popülist bir yaklaşıma meyil ettiğini gözlemliyorum. Yine sistemin tıkanmasına sebep olan siyaset tarzına dönük bir göz kırpma görüyorum Ersin beyde de. Zaten bu düzeni kuran ve yaşatan UBP’den beklenti içerisinde olmak yanlış.

Kamuda çalışanlara % 30 değil % 15 artış verilseydi 2019 yılında piyasa da kendini ona göre planlayacak ve enflasyon düşmüş olacaktı. Evet, bir yıl zorluk çekmiş olacaktı insanımız, hükümet de siyaseten zor durumda kalmış olacaktı ama nihayetinde enflasyon sarmalı kırılacaktı ve hem bütçe artı verecekti hem de enflasyon radikal bir şekilde düşecekti ve normal hayatımıza devam edebilecektik. Şimdi, “benim adım Hıdır elimden gelen budur” bütçesi gibi bir bütçe çıktı ortaya. Bir milyara yakın bir açık. İdeal bir devletin fonksiyonlarına göre düşündüğümüzde aslında bütçe açığı iki milyarın üzerinde. Çünkü Türkiye ile de henüz bir protokol imzalanmadı.

Kamuoyu araştırmalarına yansıyan toplumun ekonomik sorunların aşılabileceğine dair umutsuzluğu aslında bir siyasi krizdir. Bu aşılabilir. Ekonomi beklentilere göre şekillenen bir alandır. Beklentileri pozitife döndürmenin yöntemi hedef koymaktır. Bu işin panzehri, insanların önünü görmesini sağlayacak hedefleri net bir şekilde ortaya koymaktır. Şu anda toplumun gündeminde böylesi bir program yok. Günübirlik siyaset devam ettiği müddetçe halkın da umutsuzluğa kapılmasından daha doğal bir şey olamaz.

2015-2018 döneminde ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yapılması gerekenler ortaya çıkarılmıştı. Programın odağında Orta Vadeli Program vardı. Protokol bunun üzerine inşa edilmişti. Önceki protokollerde olup da uygulanmamış hedefler de protokolde yer aldı. İki ülke birlikte programı hazırlamıştı. Ama imzalanamadı. İmzalanamayınca dış finansmana erişilemedi. Dış finansmana erişilemeyince savunma giderleri bile ödenemedi. Üç ay dayanılabildi. Mart sonu itibariyle maaş dahi ödeyemeyecek bir noktaya geldi kamu. Serdar bey bunu siyaseten çok kullandı. Siyaset bir yana, Serdar bey bir insanlık dersi yaşıyor şu anda. Protokol imzalanmadığı için bu problemlerin yaşandığını bildiği halde “maaş ödeyemeyen bakan gitti ben geldim” söylemlerini halkla paylaştı ve bugün memleketi batıran, bir milyar bütçe açığını meclise sunan Maliye Bakanı durumuna düştü. Dolayısı ile çok büyük konuşmamak gerekiyor. Ülkenin ihtiyaçlarına odaklanmak gerekiyor. Ne ise önümüzü açacak politikalar, basit politikalardan hiç medet ummaksızın halka bunları anlatmak gerekiyor. Başka türlü bu halkın önü açılamaz. Demokrasinin, ekonominin gelişebilmesi, kamu hizmetlerinin etkinleşebilmesi sadece ama sadece bu iradeye bağlıdır.

Baykan Gürses Özdağ ile sohbetimiz (video):

https://youtu.be/elcKVjcYCBc