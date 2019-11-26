Özgür: Zerre kadar katkıları olduğunu düşünmüyorum

Haber Kıbrıs yazarı Birikim Özgür, Berlin'de gerçekleşen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres görüşmesini sosyal medyadan yorumladı. Özgür, yaptığı paylaşımda memlekette kalın çizgiyi göremeyecek kadar körlerin türediğine dikkat çekti.

Birikim Özgür, paylaşımında şu ifadeleri kulllandı: "Umutlu olmakla statükonun fasit dairesine hapsolmak arasındaki kalın çizgiyi göremeyecek kadar körler türedi memlekette. Çözüme, barışa, demokrasiye, toplumsal ilerlemeye zerre kadar katkıları olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de iyi ki varlar. Sayelerinde kimlerin toplumsal kazanımları önemsediğini, kimlerin siyaseti bireysel ego şovuna dönüştürdüğünü anlamak kolaylaşıyor."

26/11/2019 12:02