Özgür'den Akıncı'ya eleştiri: Kaçınılmaz olanı yapmadığınız için...

Maliye eski Bakanlarından Haber Kıbrıs yazarı Birikim Özgür, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi. Birikim Özgür, Akıncı'ya "Kaçınılmaz olanı yapmadığınız için insanlar politik çıkarımlar yapıyor Sayın Başkan" dedi

Özgür, Akıncı'nın açıklama yapmak için değil 'Çok bilmişlere' yanıt vermek için kaleme sarılmasını da sert bir şekilde eleştirdi. Birikim Özgür'ün tepkisini dile getirdiği açıklaması şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanının dibimizdeki bir Harekat için değil ama kendi tabiriyle "çok bilmişlere" yanıt vermek için kaleme sarılması, "ne düşündüğümü açıklamak kaçınılmaz oldu" demesi problemin özüdür. Zaten bir Cumhurbaşkanı olarak kaçınılmaz olanı yapmadığınız için insanlar politik çıkarımlar yapıyor sayın Başkan. Politik görevi de amacı da olan sizsiniz; sessizliğin dilini kullanarak görevini / amacını ifade etmeye çalışan Cumhurbaşkanını anlama / anlamlandırma gayretinde olanlar değil.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamasının Birikim Özgür'ün Haber Kıbrıs'ta yayınlanan "Sayın Akıncı'nın mesajı kime" başlıklı yazısından sonra yapılması dikkat çekti.

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12/10/2019 22:32