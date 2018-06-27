Özgür'den Devleti Yönetenlere Soru!

Birikim Özgür soyakl medyadan Nereden Buldun Yasasının güzel olduğunu ama ay nı zamanda yanıltıcı olduğunu yazdı. ÖZgür devleti yönetenlere halka aşırı şişirilmiş fiyatlarla elektrik ve su satma hakkını nereden bulduğunu sordu.

İşte Özgür'ün paylaşımı:

Nereden Buldun Yasası güzel. Ama yanıltıcı hatta afyon niteliğinde!

Devleti yönetenler halka aşırı şişirilmiş fiyatlarla elektrik ve su satma hakkını nereden buldu? Sağlıkta ya da eğitimde reformları engelleme yetkisini kimden aldı?

Elbette hesap sorulsun. Ama bu halk uygun maliyetli nitelikli kamusal hizmetlere hasret. Temel beklentilerin etrafından dolaşarak yürünecek yolun sonu hüsran olur.